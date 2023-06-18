Сообщается, что в Херсонской области на Днепре наблюдается снижение уровня воды.

На Херсонщине и Николаевщине сегодня остаются подтопленными из-за подрыва Каховской ГЭС российскими террористами 41 населенный пункт.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информируя об оперативной ситуации в областях, пострадавших в результате подрыва дамбы.

В частности отмечается, что в Херсонской области на Днепре в створе поста "Херсон" наблюдается снижение уровня воды. Зафиксирован уровень 0,7 м.

"Подтоплено 6 населенных пунктов. На временно оккупированной территории - 17 н. п. эвакуированы 2 тыс. 783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных лиц и 284 животных. Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц", - информируют спасатели.

За сутки откачана вода из 82 домов и подвалов, с начала работ - из 413 домов и подвалов.

Для населения, которое не эвакуировалось, подвезено более 401 тонны воды и 36 тыс. 597 кг продуктов питания и предметов первой необходимости.

На Николаевщине сейчас частично подтоплены 18 населенных пунктов в Баштанском районе.

За сутки откачано воду с территории 21 домовладения, с начала работ - из 130 домовладений.

В области эвакуированы всего 832 человека, в том числе 165 детей.

Подрыв Каховской ГЭС - количество жертв

Как сообщал УНИАН, в результате подрыва Каховской ГЭС известно о 16 погибших на контролируемых Украине территориях - 14 на Херсонщине и двое - на Николаевщине. Без вести пропавшим считается 31 человек.

Отмечалось, что по состоянию на 17 июня подтопленными остаются 1300 домов. Из них 1274 - на территории Херсонской и 26-Николаевской областей.

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