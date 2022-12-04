Мощности по производству рассредоточены по всей территории Украины.

Мощности по производству собственных боеприпасов советских калибров 122 и 152 миллиметров рассредоточены фактически по всей территории Украины.

"Несколько месяцев нам понадобилось, чтобы развернуть собственное серийное производство. Когда речь идет о серии, то это от 1000 в месяц или больше. То есть у нас это количество гораздо больше. Однако для наших защитников и защитниц нужно в разы большее количество, чем мы сейчас производим, и мы работаем над тем, чтобы наращивать мощности", - сказала пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад в эфире информационного телемарафона.

Развитие "Укроборонпрома": что известно

Как сообщал УНИАН, 18 ноября стало известно, что "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с по меньшей мере шестью странами-членами НАТО.

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В сентябре стало известно, что концерн совместно с одной из стран НАТО строит боеприпасный завод.

4 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украине в течение нескольких месяцев будет значительно увеличено производство боеприпасов.

21 ноября "Укроборонпром" сообщил, что расширил производство артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм и кроме этого работает над созданием мин.