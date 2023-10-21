Особые ошейники позволяют пограничникам следить за движением служебных собак.

В Государственной пограничной службе Украины показали и рассказали, как тренируют четвероногих охранников границы с помощью ошейников с навигатором.

Такие ошейники позволяют пограничникам определить расстояние, скорость и направление движения служебных собак на расстоянии до 15 км. И, соответственно, корректировать действия животного во время подготовки к розыскной работе, рассказали в ГПСУ.

"Такие комплекты ГПСУ получила при содействии ОБСЕ в рамках международной помощи", – отметили пограничники.

Кинологи пограничной службы положительно отзываются о новых устройствах. "В комплект входит само устройство, это GPS-навигатор, который дает возможность отслеживания их движения, контролировать ход занятий, учитывать ошибки во время практической части, во время подготовки собак, что в дальнейшем дает большие результаты в охране государственной границы", – рассказал Олег Ковальчук, кинолог ГПСУ.

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