В "Дие" ответили, можно ли пересекать государственную границу только с цифровым документом в приложении.

В "Дие" опровергли информацию насчет цифровых документов в приложении при пересечении границы на пропускных пунктах.

По закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом в "Дии" не предусмотрено. Как сообщили в пресс-службе "Дия", с только цифровым паспортом в приложении "Дия" никогда нельзя было пересечь границу.

"По закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом в "Дии" не предусмотрено и никогда не было внедрено", - говорится в сообщении. В пресс-службе призвали пользоваться цифровым паспортом в Украине и подчеркнули, что "сенсации не произошло".

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Пересечение границы 2023 - что надо знать

Недавно заместитель начальника отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук сообщил, что загранпаспорт при пересечении украинской границы должен быть в наличии физически. Он тогда отметил, что сотрудники ГПСУ выявляют факты подделки приложения "Дия" и фальшивые документы в нем.

При этом, по его словам, на границе могут принять документы, которые демонстрирует приложение "Дия", например, документ, подтверждающий наличие инвалидности у лица.

Справка УНИАН. "Дия" - приложение для мобильного телефона, которое реализовало Министерство цифровой трансформации. Приложение позволяет иметь под рукой в цифровом виде все необходимые документы. Сейчас приложением "Дия" пользуется более 19 млн уникальных пользователей.

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