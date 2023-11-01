В "Дие" опровергли информацию насчет цифровых документов в приложении при пересечении границы на пропускных пунктах.
По закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом в "Дии" не предусмотрено. Как сообщили в пресс-службе "Дия", с только цифровым паспортом в приложении "Дия" никогда нельзя было пересечь границу.
"По закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом в "Дии" не предусмотрено и никогда не было внедрено", - говорится в сообщении. В пресс-службе призвали пользоваться цифровым паспортом в Украине и подчеркнули, что "сенсации не произошло".
Пересечение границы 2023 - что надо знать
Недавно заместитель начальника отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук сообщил, что загранпаспорт при пересечении украинской границы должен быть в наличии физически. Он тогда отметил, что сотрудники ГПСУ выявляют факты подделки приложения "Дия" и фальшивые документы в нем.
При этом, по его словам, на границе могут принять документы, которые демонстрирует приложение "Дия", например, документ, подтверждающий наличие инвалидности у лица.
Справка УНИАН. "Дия" - приложение для мобильного телефона, которое реализовало Министерство цифровой трансформации. Приложение позволяет иметь под рукой в цифровом виде все необходимые документы. Сейчас приложением "Дия" пользуется более 19 млн уникальных пользователей.