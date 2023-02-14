Боец погиб в прошлом году на войне, защищая нашу страну от оккупантов, ему было 30 лет.

На Буковине отец погибшего военного обустроил компьютерный класс в школе, где раньше учился сын. На это дело отдал деньги, которые получил в качестве компенсации после потери сына.

Как говорится в сюжете ТСН, ученики Хотынской школы на уроке информатики сидят за мощными компьютерами. Когда-то здесь и мечтать не могли о такой технике. Давнее желание школьников и учителей иметь мощные ПК воплотил в жизнь господин Леонид.

Мужчина вспоминает, как водил в эту школу своего сына Василия. В прошлом году он погиб на войне, защищая нашу страну от оккупантов, бойцу было 30 лет. В память о сыне Леонид решил оборудовать компьютерный класс.

Видео дня

На стене нового класса - портрет погибшего Василия Мороза. Господин Леонид всматривается в него, радуется, что теперь дети вволю будут заниматься компьютерной графикой и программированием. "Он очень любил компьютеры, он ими жил", — говорит отец погибшего бойца.

В 2021 году Василий подписал контракт и пошел воевать в Попасную, там его и застала большая война. Боец погиб, и когда отец получил компенсацию, он сразу решил пожертвовать часть денег на школу. "Поступок отца впечатляет", — говорит директор Хотынской школы Елена Горбова.

Как семьи, потерявшие родных на войне, помогают Украине

Ранее вдова украинского военного Анастасия Лепендина значительную часть денег из компенсации за его гибель передала волонтерам для поддержки ВСУ.

А на Прикарпатье мать летчика-истребителя Степана Тарабалки взялась обустраивать оздоровительный центр для украинских бойцов.

На Ривненщине Мария Пешко потеряла на войне единственного сына. В память о нем сделала подарок детям-односельчанам - современную спортивную площадку.

На Волыни шестеро детей погибшего украинского воина растрогали всех своим поступком. Они наколядовали на Рождество 2075 гривень и передали их на нужды ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: