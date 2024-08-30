Речь идет об оружии, которое людям выдавали для защиты в начале полномасштабного вторжения РФ.

Трофейное оружие, которым владеют украинцы, необходимо будет задекларировать в полиции до 25 декабря.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый в эфире телемарафона. Он отметил, что за период войны у граждан появилось оружие, которое они нашли на деоккупированной территории, также это может быть незарегистрированное оружие, которое было выдано Силами безопасности и обороны в первые дни полномасштабного вторжения России. По его словам, нет точных цифр, сколько на руках у граждан может быть незарегистрированного оружия, но, по данным европейских партнеров, речь идет о 2-5 млн единиц.

Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон об упрощении декларирования огнестрельного оружия. Им предусмотрено, что гражданин, который нашел огнестрельное оружие или у него есть незарегистрированное оружие, может обратиться в органы полиции с целью его декларирования. "После декларирования человек будет иметь право его хранить в течение периода военного положения и применить в случае отпора вооруженной агрессии.

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Драпятый отметил, что через 90 дней после завершения военного положения граждане смогут оружие, которое было получено от Сил безопасности и обороны, вернуть государству, потому что это госсобственность, а найденное оружие, которое было задекларировано, смогут переделать на те виды огнестрельного оружия, которое будет разрешено в гражданском обороте.

Он напомнил, что этот закон вступит в силу с 25 ноября и предусматривает, что в течение одного месяца гражданские лица, которые имеют найденное оружие или на которое не имеют соответствующих документов, должны задекларировать его. По его словам, после 25 декабря гражданин Украины, который найдет оружие, должен немедленно проинформировать органы полиции и передать оружие для декларирования, если желает у себя его оставить или для сдачи в полицию. Также может указать правоохранителям где находится оружие, чтобы они сами его могли изъяли. Заместитель министра внутренних дел отметил, что, согласно закону, подлежат декларированию боевые пистолоты, автоматы, охотничье оружие.

Применение оружия гражданскими

20 августа Верховная Рада разрешила гражданским лицам применение огнестрельного оружия для отпора агрессии РФ. Был принят закон "О внесении изменений в закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием".

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