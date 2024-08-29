Военнослужащие имеют право применить оружие для защиты своей жизни, - эксперт

Он не считает "нормой", чтобы во время войны люди, которые уклоняются от выполнения своих конституционных обязанностей, совершали преступления против военнослужащих.

Военнослужащие имеют право применить оружие для защиты своей жизни и здоровья. Об этом в эфире КИЕВ24 сказал эксперт по вопросам безопасности, советник министра внутренних дел Украины 2014-2021 годов Валерий Поцелуйко.

На вопрос, не приведет ли решение о возможности применения оружия представителями территориальных центров комплектования к произволу и учащению перестрелок на улице, он отметил, что жизнь и здоровье военнослужащих, как и других граждан Украины, гарантируется Конституцией.

"Военнослужащий ничем не отличается от других граждан, в том числе, и полицейских. И в случае, если его жизни и здоровью угрожает опасность, он может применять меры физического воздействия, специальные средства", - сказал Поцелуйко.

Видео дня

Он подчеркнул, что согласно законодательству, военнослужащий, в случае нападения на него, а тем более, применения к нему оружия, "может применять меры физического воздействия".

"И если этих мер недостаточно, он может применить оружие. Поэтому военнослужащие имеют право применить оружие в случае, если для защиты своего здоровья, жизни, а также здоровья и жизни других военнослужащих или гражданских лиц", - отметил эксперт.

Так, подчеркнул Поцелуйко, он не видит здесь чего-то, что может вызвать какой-то резонанс или недовольство.

"И я не думаю, что норма сегодня, во время войны, людьми, которые уклоняются от выполнения своих конституционных обязанностей - защиты государства, совершать преступления против военнослужащих, которые прекращают их противоправные действия", - сказал он.

Инциденты с ТЦК

Как сообщал УНИАН, ночью 27 августа неизвестные открыли огонь по посту охраны Луцкого ТЦК. В пресс-службе Волынского областного ТЦК и СП отметили, что из-за нападения ранения получил старший солдат.

Солдаты роты охраны, которые несли службу, открыли огонь в ответ, однако нападавшему удалось скрыться. Сейчас его ищут правоохранители.

В ТЦК отметили, что военнослужащие, которые несли службу, имеют боевой опыт и были переведены в Луцкий ТЦК и СП после получения ранения. Все они - местные жители, которые пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения.

В пресс-службе подчеркнули, что "все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством". "Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут. До личного состава всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет все по закону", - отметили в пресс-службе.

Вас также могут заинтересовать новости: