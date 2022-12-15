Премьер-министр Украины надеется, что в 2023 году ООН по крайней мере сохранит объемы этой помощи.

Организация Объединенных Наций в этом году предоставила более 4,5 миллиарда долларов на гуманитарную помощь Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на совместном брифинге с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом в Киеве.

"В этом году ООН направила более 4,5 млрд долларов для оказания гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему в результате агрессии Российской Федерации, и украинцам, которые выехали в другие страны", - сказал Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что Украина ценит такую поддержку. Он надеется, что в следующем году ООН по меньшей мере сохранит эти объемы помощи. По словам премьера, стороны договорились о развитии дополнительных направлений помощи. Шмыгаль подчеркнул, что сейчас задача – пережить самый сложный в истории Украины зимний сезон.

"На сегодня 12 млн людей в Украине испытывают острую нехватку электроэнергии, или даже полную нехватку электроэнергии в течение нескольких дней", - сказал премьер-министр и добавил, что правительство делает все возможное для преодоления последствий российских обстрелов для населения и экономики.

Шмигаль отметил, что Украина нуждается в дополнительной поддержке в немедленном восстановлении энергетической инфраструктуры. Также сегодня были обсуждены дальнейшие совместные действия по недопущению ухудшения гуманитарной ситуации.

Кроме того, другими приоритетами остаются оказание помощи внутренне перемещенным лицам, дальнейшее обустройство убежищ для ВПЛ и создание условий для проживания зимой, реализация программы поврежденного из-за войны жилья, предоставление гумпомощи на территориях, которые освобождаются от оккупации, и эвакуированному из мест боевых действий населению.

Также премьер сказал, что отдельно с заместителем генсекретаря ООН затронули тему поддержки людей, которые остаются в зоне интенсивных боевых действий, а также важности поддержки и сохранения малого и среднего бизнеса. Еще обсуждались критические потребности в привлечении способности ООН в сфере гуманитарного разминирования.

"Мы также призвали ООН к созданию и расширению гуманитарных коридоров для оказания чрезвычайной помощи в районах ведения интенсивных боевых действий", - сказал Шмыгаль.

Помощь Украине во время войны: Последние новости

9 декабря стало известно, что США выделят для Украины еще 275 миллионов долларов. Президент Джо Байден утвердил новый пакет помощи.

14 декабря сообщалось, что Украина получит около 1,5 млрд евро помощи в результате визита правительственной команды во Францию. Кроме того, Украина получила последний транш в размере 500 млн евро в рамках исключительной, восьмой, программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

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