Во время атаки РФ погибли три человека, а 26 - получили различные травмы и телесные повреждения.

Жительница Одессы снимала полет иранского дрона над городом во время ночной российской атаки 10 июня, тогда как" Шахед " попал в ее дом.

Женщина вела съемку у окна, когда дрон "влетел" в здание. После этого стекло разлетелось вдребезги, очевидно, обломками задело и автора ролика. Одесситка успела отбежать.

Атака РФ на Одессу – главное

В ночь на субботу, 10 июня, украинские воины в небе над Одессой ликвидировали восемь беспилотников-камикадзе, которые запустили россияне. Защитники Украины также ликвидировали несколько ракет противника.

В Одесской области одна ракета россиян попала в побережье, и от обломков и взрывной волны пострадали три человека.

Также агрессор ночью атаковал Белгород-Днестровский район. взрывной волной были повреждены жилые дома, там пострадали 10 человек.

Впоследствии спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что погибли три человека, а 26 - получили различные травмы и телесные повреждения. Среди прочего, погибли супруги переселенцев из Бахмута.

Иранские дроны на войне против Украины - что стоит знать

С марта 2023 года Россия начала регулярно получать иранские дроны "Шахед". С октября 2022 года Москва применяла эти беспилотники преимущественно по критической инфраструктуре Украины. Сейчас же нацелена также на выявление украинской ПВО.

Несмотря на достаточную эффективность мобильных огневых групп, Украине до сих пор приходится тратить на сбитие дронов-камикадзе дорогостоящие ракеты.

Очень сложно использовать для сбивания "Шахедов" и самолеты. По словам представителя ВВС Юрия Игната, скорость иранского дрона составляет 150 километров в час, тогда как у отечественных истребителей минимальная скорость – 350-400, поэтому украинским пилотам достаточно трудно заметить эту цель.

Дополнительной сложностью является то, что оккупанты запускают дроны в ночное время, когда их гораздо сложнее обнаружить.

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