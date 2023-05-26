Председателю Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру, который пьяным сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту, объявлено подозрение.
"По поручению заместителя Генерального прокурора и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении председателю одного из районных судов Киевской области по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает Офис генерального прокурора в социальной сети Facebook.
Также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.
Судья сбил нацгвардейца - что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая в столице судья наехал на военнослужащего Национальной гвардии. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, за рулем был глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр. По данным соцсетей, он был сильно навеселе, а сейчас пытается это скрыть. ГБР заставил судью сдать биологические материалы - суд принял соответствующее решение.
Позже стало известно, что у погибшего трое детей, а его отец и брат воюют с оккупантами. Как отмечают источники в Нацгвардии, погибшего парня зовут Вадим Бондаренко, он родом из Черкасской области и с начала войны проходил срочную службу.
Как информирует аналитический центр Фонд Dejure, Тандыр ранее помогал отмазывать своего коллегу в деле о причинении ДТП. В частности, в 2021 году он помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности по ст. 124 КУоАП (причинение ДТП). А по ст. 130 КУоАП (пьяное вождение) Усатова отмазал судья Печерского райсуда Олег Белоцерковец, потому что закрыл дело по срокам.