Прокуратура просит Высший совет правосудия дать согласие на содержание судьи под стражей.

Председателю Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру, который пьяным сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту, объявлено подозрение.

"По поручению заместителя Генерального прокурора и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении председателю одного из районных судов Киевской области по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает Офис генерального прокурора в социальной сети Facebook.

Также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

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Судья сбил нацгвардейца - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая в столице судья наехал на военнослужащего Национальной гвардии. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, за рулем был глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр. По данным соцсетей, он был сильно навеселе, а сейчас пытается это скрыть. ГБР заставил судью сдать биологические материалы - суд принял соответствующее решение.

Позже стало известно, что у погибшего трое детей, а его отец и брат воюют с оккупантами. Как отмечают источники в Нацгвардии, погибшего парня зовут Вадим Бондаренко, он родом из Черкасской области и с начала войны проходил срочную службу.

Как информирует аналитический центр Фонд Dejure, Тандыр ранее помогал отмазывать своего коллегу в деле о причинении ДТП. В частности, в 2021 году он помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности по ст. 124 КУоАП (причинение ДТП). А по ст. 130 КУоАП (пьяное вождение) Усатова отмазал судья Печерского райсуда Олег Белоцерковец, потому что закрыл дело по срокам.

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