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Главные новости Украины за 2 июня: сутки работы камер на дорогах и повторное заболевание COVID-19

08:46, 02 июня 2020
Общество
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Главные новости Украины 2 июня 2020 / фото mvs.gov.ua

В Украине уже вторые сутки работает система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Также в стране зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом.

День работы камер на дорогах: итоги

За один день работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано свыше 35 тысяч событий.

Среди "лидеров гонки" – Mercedes, двигавшийся по городу со скоростью 208 км/ч, и BMW, проехавший три камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель последнего получит три штрафа.

Новости Украины за 2 июня 2020 / фото УНИАН

Случай повторного заболевания COVID-19

У врача-анестезиолога из Черновицкой городской больницы во второй раз зафиксировали заражения коронавирусом. С односторонней пневмонией она находится на самоизоляции дома.

Главные новости Украины: что важно знать 2 июня 2020

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