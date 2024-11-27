Как отмечается, дом на воде был поврежден обломками.

Российские оккупационные войска этой ночью атаковали Киев ударными дронами. Зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.

Как сообщает КГВА, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры. На месте обнаружили одного пострадавшего, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

Всего, по данным администрации, пострадали два человека и еще один - без госпитализации.

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"Двое пострадавших, одного из них госпитализировали в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков. Экстренные службы работают на месте", - написал позже в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Атаки дронов на Киев

Ранее начальник КГВА Сергей Попко отметил, что россияне продолжают террор населенных пунктов Украины и Киев у них остается на первом месте в списке. При этом оккупанты в последнее время начали менять тактику применения своих беспилотников.

16 ноября в результате была повреждена жилая инфраструктура в Оболонском районе столицы.

25 ноября в результате российской дроновой атаки в Киеве произошел пожар, также зафиксировано падение обломков. В Дарницком районе обломки упали на частную застройку, а в Днепровском - загорелось окно балкона на девятом этаже девятиэтажки.

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