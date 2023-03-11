Все боевые товарищи в трауре из-за гибели Дмитрия Коцюбайло.

Украина накануне прощалась с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло на псевдо "Да Винчи". Легенда украинской войны, человек, которого уважали и любили. Парень, который после Майдана в 18 лет пошел добровольцем на фронт и без специального военного образования дорос до комбата.

Журналисты 1+1 выпустили сюжет памяти Дмитрия Коцюбайло и взяли комментарии о смерти "Да Винчи" у его побратимов.

"Он мог там и не быть... Но "Да Винчи" за день до того на штурме был, он такой комбат. Он все со своими бойцами... На руках у меня умер... В больницу его довезли, но врачи не спасли его, потому что ранение было очень тяжелое", — рассказывает побратим "Да Винчи" с позывным "Нью-Йорк".

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Другой боевой товарищ Коцюбайло Дмитрий Кащенко говорит, что погибший воин был человеком с огромным сердцем. Кащенко не стесняется плакать при этих словах.

"Я пока не представляю, как мы без него будем", — признается побратим Дмитрия с позывным "Бугай". Сергей Варакин, другой боевой товарищ "Да Винчи", убежден, что такими, как Коцюбайло, только рождаются, такими невозможно стать.

Украина попрощалась с Дмитрием Коцюбайло"Да Винчи"

10 марта в Киеве попрощались с Героем Украины, комбатом Дмитрием Коцюбайло, известным как "Да Винчи". Похоронили его в украинской столице.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный трогательно попрощался с легендарным командиром.

Накануне, 9 марта, прощание с бойцом состоялось на Прикарпатье, откуда родом Дмитрий.

Командир "Волков Да Винчи" погиб 7 марта в бою под Бахмутом. О смерти Героя Украины сообщил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Дмитрий Коцюбайло - первый доброволец, который прижизненно получил звание Героя Украины.

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