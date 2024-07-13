Отмечается, что контрабандисты берут с уклонистов кругленькие суммы, но при этом не гарантируют безопасность.

Продолжающаяся война все больше изматывает украинцев, которые находятся на фронте. При этом некоторые мужчины пытаются сбежать из страны, чтобы не попасть под призыв, прибегая даже смертельно опасным способам.

Издание The Wall Street Journal пишет, что это разительный перелом по сравнению с первыми днями войны, когда так много мужчин добровольно шли воевать, что украинские военные отказывали некоторым. Многие даже вернулись из безопасных стран.

По данным пограничных служб Молдовы, Румынии и Словакии, с момента вторжения России страну нелегально покинули не менее 44 тысяч украинцев. Это не считая тех, кто пересек границу официально по документам, освобождающим их от военной службы, выданным в обмен на взятки. В прошлом году президент Владимир Зеленский уволил руководителей региональных военкоматов, пытаясь пресечь коррупцию.

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Закарпатская область была туристическим направлением, но границы с четырьмя странами - Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей - превратили ее в центр нелегальных переходов.

Офицеры в штатском стоят на вокзалах и следят за гостиницами в поисках беглецов. Многие украинцы отправляются в горы, не обращая внимания на предупреждения о диких животных. В службы спасения иногда поступают звонки от заблудившихся.

Контрабандисты, которые помогают уклонистам бежать из страны, берут за свои услуги от 4000 до 15 000 долларов. Мужчинам, пойманным при попытке нелегально пересечь границу, грозит штраф до 360 долларов и 15 дней тюрьмы. Больший риск - быть быстро отправленным на передовую.

Стоит отметить, что зачастую беглецы пытаются переправиться в Румынию через реку Тиса, из-за чего большинство гибнет. Среди тех, кто пытается сбежать из Украины, есть и те, кто пошел на передовую с первых дней полномасштабного вторжения России, но из-за отсутствия ротации и тяжелых фронтовых условий они вымотались и устали.

Уклонисты в Украине - последние новости

30 июня за 200 метров до границы с Венгрией пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Пассажиры пытались незаконно выехать за границу, заплатив за "путешествие" от 3 до 12 тысяч долларов.

6 июля на Закарпатье в 50 метрах от границы с Румынией пограничники отделения "Грушево" Мукачевского отряда задержали четырех нарушителей границы вместе с проводником.

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