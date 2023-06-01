К настоящему времени от исполнения обязанностей отстранены четыре человека, ответственных за учебный процесс.

Комиссия аппарата ГСЧС начала служебное расследование в связи с гибелью курсантов Национального университета гражданской защиты.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "Вчера в Харьковской области произошла трагедия, которая унесла жизни двух молодых парней. Комиссия аппарата ГСЧС уже проводит служебное расследование. Сейчас четыре человека, ответственные за учебный процесс, отстранены", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что больше информации будет обнародовано после окончания расследования.

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Инцидент в университете ГСЧС

В помещении одного из учебных подразделений ГСЧС в Харьковской области произошел взрыв, в результате которого погибли два курсанта, еще один получил ранения.

Как сообщило местное издание Харьков Times со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, двое курсантов 21 и 22 лет погибли от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу. Такжев результате взрыва получил ранение 20-летний курсант. По словам спикера прокуратуры, жизни пострадавшего угрозы нет. В прокуратуре сообщили, что все были студентами 3-го курса университета системы ГСЧС.

По факту взрыва открыли производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Сообщалось, что тип взрывного устройства сейчас устанавливается.

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