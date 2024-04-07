Обещают, что персональные данные будут защищены.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут получить данные о военнообязанных, содержащиеся в госреестрах, уже через несколько месяцев.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявила народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец. "В течение нескольких месяцев, я надеюсь, что этот процесс действительно станет эффективным, потому что мы делаем информационной, электронной нашу военную часть", - отметила она.

Мошенец отметила, что вопросу защиты персональных данных военных уделяют внимание. "Было обещано, что персональные данные будут защищены и враг точно не должен получить доступ к нашему самому большому, лучшему активу в этой борьбе", - подчеркнула депутат.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

В Министерстве обороны заявили, что его будут использовать только для обновления данных, пока в законе нет норм о вручении е-повесток.

Также недавно глава государства подписал законопроект о снижении призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет.

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