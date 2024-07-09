Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета (фото)

Бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами, в том числе защитой шеи и плеч и плечевыми накладками.

Министерство обороны Украины проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета.

Как сообщила пресс-служба ведомства, этот бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий во время штурмовых и специальных операций.

Отмечается, что модель уже прошла испытания в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. Сейчас продолжается последний этап - лабораторные испытания.

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"Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков. В работе над облегченным бронежилетом был учтен каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

В министерстве проинформировали, что новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, что обеспечивает защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, с весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.

"Бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами: защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Для женщин предусмотрены специальные анатомические накладки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны отметили, что изделие также содержит отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки. После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ.

Бронежилеты для украинских воинов

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Минобороны сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Бронежилет - украинского производства, его разработала компания "Украинская броня". Образец утвердили после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет доработали с учетом строения женского тела.

В начале года военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров. В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации. Костюмы изготавливают в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: II и III.

На днях в Минобороны заявили, что в ВСУ появится адаптивная одежда для раненых. Комплект будет предоставляться раненым военнослужащим и позволит быстро переодеть воина в удобную одежду на стабилизационном пункте или госпитале. Одежда разрабатывалась с учетом рекомендаций военных медиков и волонтеров и основным требованием для нее стали удобство для раненого, технологичность и износостойкость.

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