Локдаун 2.0. Как власти для выводов года не хватило

Если год назад в то, что карантин с нами надолго, верить не хотелось, то сегодня ограничения, связанные с распространением COVID-19, – очевидная реальность. Но, к сожалению, власти за этот год не сделали маломальских выводов, что и как необходимо организовывать, чтобы не нарываться на жесткую критику украинцев.

Странности нового локдауна по-киевски начались еще накануне его введения. Первым делом, рьяные сотрудники коммунальных служб своеобразно закрыли детские площадки и даже, в одном месте… парк Шевченко. В частности, на входе с улицы Льва Толстого, там, где рядом со ступеньками расположился пологий въезд в парк для людей с особыми потребностями и родителей с колясками, появился красный пластиковый «куб», к которому были привязаны «ограничивающие» ленточки.

Такими же лентами еще в субботу в городе массово «пеленали» детские площадки (хотя о запрете их посещать, как и о запрете посещать парки, в соответствующем решении КГГА нет ни слова).

Рядом размещали «информационный плакат» о том, сколько в столице заболело детей и какая ужасающая ситуация сейчас в киевских больницах. Поэтому, мол, «настоятельно просим не пользоваться игровыми площадками на период локдауна».

Просьбам этим, впрочем, горожане внимали мало. В большинстве своем, оградительные ленточки срывались, и дети, которых после закрытия детских садов родителям девать особо некуда, резвились, как обычно. Другой вопрос, что за год до большинства родителей власти не сумели донести важности ношения взрослыми на детской площадке масок. Поэтому «в песочнице» и дети, и их родители «тесно взаимодействовали» с другими детьми и их родителями.

Кроме этого в субботу и воскресенье некоторые столичные работодатели все еще пытались получить пропуска на транспорт для своих сотрудников. Но обещанного, как известно, нужно ждать не четыре дня, а три года (похоже, как раз по такому принципу и действовали в КМДА).

К примеру, владелец сети магазинов медицинской техники Алексей Давиденко в Фейсбук возмутился, что заявку на получение пропусков для своих сотрудников подал утром в пятницу, но на вечер воскресенья от городской власти не получил даже фидбек, не то, что пропуска.

Конечно, можно было бы возразить, что работа такого (как и любого другого) бизнеса – не первоочередна. Это же не медики и не полицейские. А в больницах, тем временем, от коронавируса мрут сотнями. Но, с другой стороны, работа бизнеса даже в карантин – возможность платить сотрудникам зарплаты. И это – вопрос их выживания.

К примеру, один из МАФов в центре Киева, в котором жители окрестных домов могли купить хлеб, молоко, картошку или яблоки, получить пропуска для своих сотрудников, проживающих в области, владельцы не смогли. Зато цветочный бизнес в подземном переходе возле станции метро Льва Толстого – процветает. Там о каких-то запретах и карантине – слыхом не слыхивали.

Точно также спокойно продолжает работать бизнес, имеющий «крышу» если не в центральной, то в городской власти. К примеру, в субботу и воскресенье соцсети заполонила реклама караоке в ресторане «Марио», владелец которого – экс-депутат киевского областного совета Вячеслав Соболев. Оказалось, что забронировать столик в нем можно, если вы являетесь клиентом. Для этого по телефону просят назвать номер карты, фамилию, имя и отчество…

Заведений, которые работают «подпольно», в городе немало. Все наслышаны о «Велюре», но, например, в центре столицы, на улице Шота Руставели, не может не заинтересовать бар, окна которого закрыты новенькими плотными темными шторами (с такими хорошо вечеринку вампиров устраивать, ни лучика солнца). Невозможно найти ни одного логичного объяснения, для чего заведению, которое якобы не работает даже на вынос, нужно все наглухо закрывать. И, что интересно, всего в течении пяти минут, понаблюдав за «входом», УНИАН увидел три не по погоде одетые пары, которые ныряли в арку, ведущую во двор ресторана. Последовав за двумя девушками, мы увидели, как они неуверенно подходят к одной двери, к следующей, и, наконец, исчезают за третьей. Позже у «черного входа» даже образовалась небольшая очередь, ожидающая, пока их запустят.

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К слову, такие же подозрительные плотные шторы можно найти и на окнах других столичных заведений.

В тоже время, однозначно продолжат работать те, кто формально соблюдает все требования. На выходных подавляющее большинство столичных кафе и ресторанов работали «на вынос». Обычно сразу же за входом официанты ставили столик, и принимали заказы. Перед каждым популярным заведением неминуемо вырастала очередь из тех, кто никак не соблюдал дистанцию и не заботился о маске на лице.

В полиции отчитались, что только за одни сутки перед началом ужесточенного карантина было проверено 490 заведений, среди которых развлекательные, заведения общественного питания, ТРЦ. По результатам проверки в 173 случаях выявлены нарушения карантинных ограничений, на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен.

Впрочем, в понедельник таковых стало значительно меньше – доехать до любимого кафе, даже если оно работает «на вынос», «простым смертным» непросто. Вопрос, опять же, в пропусках. И пока городские власти этот вопрос решали, на одной из онлайн-платформ частных объявлений появилось предложение о продаже «ксивы».

Цена вопроса – от 100 до 250 гривен. Карантинный «бизнес» во всей красе. В КГГА на это отреагировали и обратились в полицию.

Собственно, такая «подготовка» к локдауну привела к тому, что в понедельник, ожидаемо, горожане, которые вынуждены были выходить на работу, также вынуждены были самостоятельно искать способы, как до нее добраться. Такси «взвинтили» цены втрое, а то и впятеро.

Многие из тех, кто не готов был переплачивать, еще в выходные озаботились поиском попуток. Так, в субботу и воскресенье жители спальных районов столицы начали создавать группы в соцстеях для коммуникации между водителями и пассажирами. Таким образом, в понедельник те, кто, по идее, должен был избежать контактов в метро, собирались в группки в ожидании своих машин.

Киев встал в пробках. Раздражения добавляло то, что городской транспорт ездил практически пустой – пассажиров в нем, без преувеличения, можно было пересчитать по пальцам одной руки. На конечной остановке скоростного трамвая «Старовокзальная» УНИАН перекинулся парой фраз с кондуктором, который нервно курил у своего вагона.

«Самое смешное, что нам не всем пропуска выдали в пятницу. Я сам сегодня черт знает, как на работу добирался», - признался парень.

По его словам, его с коллегами предупредили о возможных проверках полиции: «Сказали, что будут заходить, проверять пропуска у пассажиров. Не будет пропуска - выпишут штраф водителю в 32 тысячи». Как следствие, запуганные такой «перспективой» водители наотрез отказывались брать пассажиров без пропуска. Правда, речь идет о муниципальном транспорте, а не о многочисленных частниках.

К примеру, на конечной одного из маршрутов у метро «Позняки» на вопрос молодой пары: «Без «бумажки» поедем?», водитель в маске, болтающейся где-то на подбородке, продемонстрировал завидное гостеприимство: «Конечно! А на что я заправляться буду, если везти только тех, у кого есть пропуска?».

Кроме него еще несколько водителей разных маршрутов соглашались вези нас без всякого спецразрешения. Также пропуска абсолютно не нужны и в пригородных электричках, которые идут через Киев. Причем, если ехать маршруткой – это нарушение, а электричкой – уже нет. Поскольку регулированием проезда в них занимается не городская, а областная власть.

Но и тем, кому заветный пропуск достался, было не сладко. В понедельник утром в метро можно было попасть только с одного из входов. Наличие пропусков проверяли и полицейские, и нацгвардейцы, и «Муниципальная охрана», а кое-где к ним присоединялись и сотрудники метрополитена.

Толп, которые бы пытались взять метро штурмом, УНИАН не увидел ни на Харьковском массиве, ни на Оболони. Относительно оживленно было лишь у входа на станцию метро «Вокзальная».

«Я – гость столицы! Приехал к вам из Одессы. Где я, по-вашему, должен этот пропуск был взять?», - театрально вещал загоревший мужчина без маски.

«Я ж на работу приехала на электричке! Мне сегодня пропуск должны дать!», - наседала на полицейского женщина, в качестве доказательства протягивая правоохранителю бейдж крупной сети супермаркетов.

К слову, даже если руководство предприятия сумело получить от КГГА пропуска для своих сотрудников в воскресенье, раздать их в понедельник можно было бы только непосредственно на работе. Куда, как в этом убедился УНИАН, добраться людям было невозможно. На правоохранителей не действовали ни уговоры, ни фото пропуска, высланное заботливыми менеджерами в мессенджер.

Топорность таких действий, а также отсутствие даже малейшего намека возможность «точечного подхода» к той или иной ситуации, продемонстрировала следующая сценка, свидетелем которой стал УНИАН. Так, к полицейскому подошел молодой парень и рассказал, что через час ему нужно забрать лекарства для больного родственника в определенном месте, город стоит в тянучках и добраться вовремя на такси (дороговизна уже не играет роли) – не вариант. Метро в этом случае – идеальный выход.

Но правоохранителей такими историями, похоже, не проймешь. Раз за разом полицейские повторяют одну и ту же фразу: «Только по пропускам».

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Впрочем, такими «роботами» оказывались не все. Объездив полгорода, УНИАН стал свидетелем парочки случаев, когда для человека могли сделать исключение.

Но были и другие истории. К примеру, на одной из станций метро молодой парень попытался пройти по «документу», сделанному, судя по всему, на цветном принтере. Задерживать полицейские его не стали, ограничились лишь фразой: «Иди отсюда, если не хочешь неприятностей».

В целом, даже в час пик все проходило довольно мирно, без пропуска пытались прорваться считаные единицы. На некоторых станциях полицейские проверяли не только наличие заветной «бумажки», но переворачивали его, смотрели на мокрую печать на обороте, проверяли документы.

А еще одной, проблемой, которую вряд ли кто-то мог предугадать, стали конфликты киевлян за… самокаты и велосипеды разных служб, которыми временно можно воспользоваться. Несмотря на то, что поездки на некоторых электросамокатах могут сравниться в цене с подорожавшими такси, в некоторых «точках» их буквально разметали, как горячие пирожки.

…Первый день локдауна Киев кое-как пережил. Но надежды, что после него городские власти сделают выводы – мало. Для этого и года с прошлого локдауна не хватило.

Влад Абрамов, Татьяна Урбанская

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