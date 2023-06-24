Беларусам напомнили, что они поддерживают страну-террористку.

На границе Украины прозвучало обращение к беларуским пограничникам. Диктаторской власти Александра Лукашенко указали путь за русским кораблем.

Так, в сети появилось видео, на котором слышно, как женский голос на беларуском языке обращается пограничникам Лукашенко. В обращении назвали бестолковыми ИПСО, которые проводила в последнее время Беларусь.

Кроме того, напоминается, что Беларусь поддерживает страну-террориста и находится под влиянием России и пропаганды. Отмечалось, что тот, кто хочет воевать против украинцев, не белорус, потому что настоящие - противостоят произволу белорусского диктатора. Их призвали избавиться от шаблона "терпеливых" и согласных на все, потому что без этого их ждет трагедия.

Отдельно прозвучала оговорка, что для тех, кто будет пытаться пересечь границу с оружием в руках – "обязательно возьмите с собой вашу муку, вы о ней недавно вспоминали, ведь она вам понадобится, когда мы будем делать из вас классические беларуские драники!"

Беларуское ИПСО - что известно

Беларусь пыталась проводить нелепые психологические операции. Сначала они на гранце с Украиной запустили аудио о "родстве борща". Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что это никак не повлияет на моральное состояние украинских пограничников.

Позже подконтрольные режиму Лукашенко силовики запустили аудио со странным монологом о водке, намекнув, что украинцы чрезмерно употребляют алкоголь.

Вас также могут заинтересовать новости: