По словам министра, сейчас продолжается расследование катастрофы, привлечены и западные партнеры.

Увольнение Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ не связано с катастрофой истребителя F-16, произошедшей несколько дней назад. Об этом рассказал CNN министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Я бы, пожалуй, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса... на данном этапе я бы их не связывал", - сказал он.

Умеров назвал смерть пилота "досадной" и заявил, что Украина пытается разобраться в причинах катастрофы.

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"Мы анализируем то, что произошло. Мы также открыли этот файл для наших партнеров, поэтому они также анализируют это и расследуют вместе с нами", - сказал Умеров.

Увольнение Олещука и катастрофа F-16

Как писал УНИАН, на днях стало известно, что во время отражения массированного ракетного нападения России 26 августа разбился один из истребителей F-16, предоставленных Украине западными партнерами. Пилот также погиб.

СМИ со ссылкой на собственные источники начали наперегонки называть возможные причины катастрофы, которые в итоге складывались в классический набор: техническая неисправность, ошибка пилота, "дружественный" огонь украинской ПВО. Последняя версия приобрела определенную "популярность". Ее в частности озвучивала нардеп Марьяна Безуглая, которая систематически критикует военное руководство за ситуацию на фронте.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук в соцсетях эмоционально прокомментировал версию Безуглой, однако уже через несколько часов после этого президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении Олещука с должности. Он не назвал непосредственную причину этого решения, однако со слов президента можно сделать определенные предположения:

"Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. (...) Мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", - сказал тогда Зеленский.

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