Жизнь на паузе: что ждет работающих украинцев после карантина

Эпидемия коронавируса радикально изменила многие сферы жизни людей во всем мире, лишив жизни многие тысячи и ударив как по здоровью миллионов людей, так и по экономикам всех стран.

Наша планета попала в мощный экономический шторм, который уже окрестили «коронакризисом». По словам главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, переживаемые мировой экономикой проблемы не сравняться ни с одним из кризисов, с которыми человечеству приходилось сталкиваться раньше.

Одно из главных особенностей разбушевавшейся экономической бури помимо падения фондовых индексов и цен на нефть: сокрушительный удар по рынку труда. Ранее большинству стран не приходилось объявлять такие широкомасштабные запреты и ограничения с закрытием многих предприятий на неопределенный срок. Эта беда коснулась и Украины.

Кабинет министров больше месяца назад - 11 марта объявил общенациональный карантин с закрытием учебных заведений и отменой массовых мероприятий, но уже 17 марта было принято решение закрыть большинство офисов, предприятий и частных бизнесов. Ситуация осложнилась еще и запретом междугороднего сообщения и ограничением пользования общественным транспортом.

В результате таких строгих превентивных мер многие украинцы остались без работы. Часть сотрудников отправлены в отпуска без содержания, а некоторые уже и вовсе потеряли работу, а найти новую сейчас практически невозможно.

По прогнозу Международной организации труда, экономический и трудовой кризис, вызванный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу на 25 миллионов человек, а сотни миллионов будут страдать от углубления нищеты во всем мире.

Организация Объединенных Наций на этой неделе предупредила, что пандемия коронавируса может вызвать на нашей планете голод «библейских масштабов», что, кстати, дает шанс нашей стране более активно развивать сельское хозяйство с созданием новых рабочих мест, чтобы расширить свое место на мировом рынке продовольствия.

Резкий рост числа безработных

Еще в начале карантина экс-министр экономического развития Тимофей Милованов прогнозировал, что в результате кризиса от 170 до 500 тысяч украинцев могут остаться без работы. В апреле Минэкономразвития сообщило свежие данные по безработице, согласно которым количество официально зарегистрированных безработных в Украине по сравнению с апрелем прошлого года уже выросло на 27 процентов - до 400 тыс. человек.

Как сообщила УНИАН экс-директор Государственной службы занятости (ГСЗ) Ольга Макогон, основной тенденцией на отечественном рынке труда сейчас является рост количества зарегистрированных безработных и тотальное сокращение вакансий.

«Сокращаются возможности для трудоустройства зарегистрированных безработных Службой занятости. Стоит вспомнить об основной функции ГСЗ - именно трудоустройство зарегистрированных безработных. Выплата пособия по безработице является важным способом поддержки граждан, потерявших работу, но не единственным. Поэтому важно, чтобы правительство признало ГСЗ как партнера в содействии трудоустройству граждан, потерявших работу из-за кризиса», - сказала Макогон.

При этом в Национальном банке считают, что столь резкое увеличение зарегистрированных безработных в значительной степени может объясняться упрощением процедур регистрации в Службе занятости.

Однако украинцам, потерявшим работу, от такого объяснения легче явно не становится. Согласно опросу цифрового агентства Postmen, треть наших соотечественников вообще не имеет сбережений, десяти процентов опрошенных сбережений хватит только на один месяц, 16,5 процента смогут продержаться до полугода, пять процентов - до одного года, и лишь четыре процента имеют сбережения, которых хватит на три и более года.

В результате кризиса очень многие люди, не имеющие финансовой подушки, внезапно остались без работы и без видимых перспектив найти ее в ближайшее время.

Стоит ли рассчитывать на помощь государства

Власти попытаются несколько смягчить кризисную ситуацию, принимая на государственном уровне меры по поддержке потерявших работу граждан. Так, Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина. Регистрация безработных теперь осуществляется с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости, а не с седьмого, как было ранее.

Правительство также увеличило бюджет Фонда государственного социального страхования Украины на 500 миллионов гривен для помощи гражданам, оставшимся без работы во время карантина. Судя по стремительно возросшему количеству граждан, обращающихся в центры занятости, украинцы пытаются таким образом обеспечить себе хотя бы минимальную финансовую поддержку для выживания в условиях карантина и кризиса.

Поддержку пообещали и бизнесу. Так, предприниматели – плательщики единого социального взноса (ЕСВ) освобождаются от его уплаты за март и апрель, а если они уже оплатили взнос до 18 марта, то уплаченные суммы будут засчитаны налоговыми органами в счет будущих платежей без каких-либо заявлений. Не остались в стороне и банки, многие из которых, по рекомендации НБУ, ввели кредитные каникулы для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей.

В такой сложной кризисной ситуации любые меры поддержки хороши, однако далеко не всем украинцам – как предпринимателям, так и наемным работникам – они помогают сохранить рабочие места и какой-никакой доход.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

У предпринимателя Александра из Броваров небольшой бизнес – три кофейни, довольно популярные в городе. Запрета городских властей на их деятельность нет: с соблюдением мер безопасности работать можно. Однако предпринимателю пришлось закрыть две из них, отправив работников в отпуск за свой счет. Это связано с тем, что спрос значительно упал, так как люди в большинстве сидят дома, а закупать товар и платить зарплату работникам нерентабельно. При этом, по словам владельца, платить налоги, арендную плату и плату за охрану приходится даже после закрытия кофеен.

«Некоторые арендодатели пошли навстречу и снизили аренду, другие отказались идти на уступки. Пришлось распустить работников за свой счет», - говорит Александр.

В оставшейся на плаву кофейне работа организована максимально безопасно, согласно строгим требованиям: обслуживание через окошко, работники в масках и перчатках, антисептики. Что касается налогов, от оплаты которых на период карантина обещали освободить ФОПов, предприниматель все равно продолжает их исправно платить.

«Не рискнул проверять, чтобы потом не платить штрафы. И государство могло на законодательном уровне освободить от уплаты аренды ФОП и других, которые не имеют право работать во время карантина», - считает Александр.

Многие представители малого, среднего бизнеса не верят обещаниям государства и платят из последних денег налоги и арендную плату, терпя убытки. А если не платят – то ожидают неминуемости оплаты после окончания карантина за все время простоя. И смогут ли оплатить: это большой вопрос.

Звездный час удаленной работы

По данным порталов по поиску работы, с середины марта на рынке труда Украины значительно увеличилось количество вакансий по удаленной работе, что неудивительно. Многие компании вынужденно перепрофилируются на дистанционную работу.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, 83 процента предприятий – членов Ассоциации сегодня работают дистанционно. Чтобы удержаться на плаву в этот непростой период, 20 процентов были вынуждены сократить заработную плату, 15 процентов отправили работников в оплачиваемые отпуска, а четыре процента сократили штат сотрудников.

«Мы видим, что бизнес быстро адаптируется к новым реалиям и делает все, чтобы поддержать своих сотрудников. Однако результаты опроса показывают, что в некоторых компаниях уже заканчивается запас прочности, и длительного карантина они могут просто не выдержать», - сказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

По прогнозу управляющего партнера консалтинговой компании в сфере недвижимости UTG Offices Владимира Гелюты, после карантина до тридцати процентов сотрудников бизнесов останутся работать удаленно.

«Скорее всего, до 30 процентов сотрудников останутся работать удаленно. Они почувствовали, насколько это удобно и выгодно - не нужно тратить деньги на поездки в офис, бесчисленное количество кофе в стаканчиках и еду из кафе, а главное, высвобождается время, которое раньше шло на дорогу, а теперь можно использовать для более полезных занятий», - считает Гелюта.

По словам управляющего партнера девелоперской компании DC Evolution Андрея Рыжикова, удаленная работа удобна не только сотрудникам, но и компаниям, поскольку они тратят огромные деньги на содержание офисов, сотрудников, коммунальные услуги.

«Что в перспективе сделает менеджмент в такой ситуации? Он сократит свои площади, оставив только определенные службы, которые не могут не находиться в офисе. Безусловно, не каждый сотрудник хочет и умеет результативно работать удаленно. И вот здесь актуальными станут гибкие офисы, которые часто предлагают коворкинг пространства», - считает Рыжиков.

Генеральный директор компании Work.ua Наталья Панкратова, однако, убеждена, что удаленная работа не всем людям подходит психологически. По ее словам, по данным опросов восторг по поводу удаленной работы длился у большинства людей первые десять дней карантина. Сейчас же 60 процентам людей, работающим дистанционно, такой формат не нравится, а треть называет удаленку «кошмаром».

«Удаленная работа подходит в основном людям, не имеющим детей. Людям, не имеющим возможности дома уединиться, она не подходит. Также на удаленке одинокие люди могут страдать от отсутствия общения. Удаленка прекрасна, но не в формате карантина», - сказала Панкратова.

Осторожные прогнозы экспертов

Специалисты и эксперты осторожны в своих оценках дальнейшего развития событий на рынке труда Украины, ведь никто не знает точной даты окончания карантина, который уже дважды продлевали, а его продолжительность напрямую влияет на то, насколько пострадает рынок и насколько глубокими будут изменения. Однако уже понятно, что в перспективе этот рынок не будет прежним.

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина отмечает, что прогнозировать что-то по поводу «послекарантинной жизни» на рынке труда сложно, не зная ни четкой даты окончательного завершения режима изоляции, ни программы по выходу из нее.

«Что важно осознавать - любое продление карантина пагубно сказывается на экономике, особенно малом и среднем бизнесе, у которого нет возможности перепрофилироваться. Поэтому удлинение карантина может привести к увеличению количества компаний, которые вынужденно закроются, а их сотрудники пополнят ряды безработных», - сказала эксперт УНИАН.

По ее словам, уже сейчас рынок труда, в одночасье ставший рынком работодателей, активно перестраивается: вместо эйчаров, маркетологов и рекламистов его заполняют вакансии продавцов, курьеров и комплектовщиков.

«Понятно, что большинство таких вакансий - временные, и кандидаты воспринимают их как подработку. Но многие из тех, кто не захочет возвращаться в «прежнее трудоустройство», вполне могут начать новую карьеру», - считает Пашкина.

Эксперт считает, что украинским работодателям не стоит надеяться на приток трудовых мигрантов на отечественные предприятия.

«Пока наш рынок труда надежно защищен карантином. Но как только границы станут «попрозрачнее», а возможность выехать на заработки за рубеж более основательной, - очень многие упакуют вещи. Особенно, если будут осознавать, что подпорченное финансовое благополучие на родине быстро не поправишь», - считает Пашкина.

Ольга Макогон в комментарии УНИАН рассказала, что в условиях карантина национальный рынок труда проходит трансформацию.

«Сейчас активны предложения работы, связанные со спецификой соблюдения карантина и экономических ограничений, вызванных им. Ищут сотрудников колл-центров, интернет-магазинов, курьеров, продавцов магазинов розничной торговли. Но это точечная реакция на вызовы современности. Для большинства работодателей и их работников сейчас основной вопрос – выжить. И ждать быстрого восстановления не стоит», - считает Макогон.

Время перемен

По словам Макогон, говорить о переформатировании отдельных сфер предпринимательской деятельности сейчас преждевременно, поскольку само бизнес сообщество еще должно подсчитать реальные убытки за период карантина.

«Но даже отмена карантина не означает возвращение к бизнес-режиму, который существовал до этого. Прежде всего, многое зависит от снятия другими странами ограничений по движению через их государственные границы иностранных граждан и товаров», - подчеркнула Макогон.

Директор по персоналу компании Watsons Украина Алена Рубанец предполагает, что по оптимистическому сценарию до конца текущего года рынок труда Украины выйдет приблизительно на то же количество рабочих мест, что было до карантина.

«У нас баланс немного сместится с рынка кандидатов (который был до кризиса) в сторону рынка работодателя, хотя, несомненно, уникальные эксперты в своих областях сохранят свою востребованность», - сказала агентству УНИАН Рубанец.

Что касается возможности быстрого восстановления рынка труда после окончания карантина, здесь эксперт сомневается в возможности бизнеса оперативно создать достаточное количество новых рабочих мест.

«Падение может быть стремительным, но восстановление в большинстве случаев – более длительное и эволюционное. Хотелось бы, чтобы все стейкхолдеры экосистемы «рынка труда» приняли вызов и распределили ответственность в равной мере. Это будет способствовать и восстановлению, и росту», - подчеркнула Рубанец.

Очевидно, что перспективы скорого восстановления национального рынка труда после послабления запретных мер и окончания карантина весьма шаткие. Коронавирус инфицировал не только людей, но и экономику всего мира. И процесс восстановления будем долгим и болезненным, с неминуемыми глубинными изменениями. Мир никогда не будет прежним. И с осознанием этого нам всем придется жить и строить новую жизнь.

Екатерина Жирий