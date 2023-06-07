Еще одну большую проблему из-за подрыва ГЭС российские оккупанты получили и на севере Крыма.

Российские оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС и готовились к этой операции заранее. Сначала свою вину отрицали и на временно оккупированных территориях людей не подготовили.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", если на Херсонщине бедствия наделала большая вода, то в Крыму огромный ужас только начинается.

Плотина поддерживала уровень Каховского водохранилища, из которого питался полуостров. Сейчас на глазах падает уровень воды в Северо-Крымском канале и, по расчетам экспертов, он обмелеет, и нечем будет орошать поля. В этом году еще много осадков, и в 2025 году прогнозируется, что в Крыму будет засуха.

Журналисты рассказывают, что у крымчан дома проблемы уже начались: из кранов потекла грязная вода, и даже такую в городе Керчь подают уже по графику. А еще представители крымских татар опасаются, что на временно оккупированном россиянами полуострове произойдет вспышка болезней.

"Вместе с водой, которая сейчас идет по Северо-Крымскому каналу, идет и вода, несущая бытовые отходы и различные загрязнения. Это может принести различные инфекционные заболевания в Крым", - предупредил Эскендер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра.

Отмечается, что временно оккупированный Крым может остаться без водоснабжения на 10-15 лет, и оккупационные власти полуострова беду уже признали: проблемы будут не только в квартирах, будет страдать и туризм.

Но для людей вскоре это станет невыносимо, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "В Крыму после подрыва ГЭС непременно быстро активизируются панические настроения и начнется любимая народная забава под названием "Мы не хотим отсюда уезжать, здесь так уютно", - говорит он.

Еще одну большую проблему из-за подрыва ГЭС российские оккупанты получили на севере Крыма: на админгранице с материковой частью Украины есть три завода с химическим производством, где вода из Днепра наполняла отстойники с химикатами, и теперь из-за перебоев с водой яд может начать распространяться.

"Особенно опасность представляет именно завод "Титан", там уже давно есть проблемы с разведением пресной водой этой кислоты. А во время жарких месяцев может быть катастрофа - это такой прямой риск не просто для здоровья, а для жизни людей", - предупреждает Людмила Цыганок, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW.

Россия подорвала Каховскую ГЭС 06.06.2023

В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, вызвав масштабную катастрофу и поставив под угрозу безопасность Запорожской АЭС, охлаждение системы которой зависит от уровня воды в водохранилище.

Вода из Каховского водохранилища начала затапливать города и села, объявлена эвакуация населения из Херсонской области. Проблемы с подачей воды начались в Днепропетровской области, в Крыму из кранов течет грязная вода.

Зеленский подчеркнул, что планы оккупантов остановить контрнаступление ВСУ путем подрыва Каховской ГЭС не будут реализованы.

Отметим, что государство-террорист РФ до сих пор отрицает свою вину в подрыве Каховской гидроэлектростанции и пытается заверить, что это сделал "киевский режим".

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