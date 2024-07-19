В летний период значительно возросла динамика выезда и въезда в Украину.

После вступления в силу закона о мобилизации снижение пассажиропотока или нестандартных ситуаций не усматривается, сообщил в эфире телемарафона Андрей Демченко - спикер Государственной пограничной службы Украины

"В первый день количество отказов было на уровне 250 человек, которые не смогли пересечь границу. 87 из них имели отказ из-за того, что у них отсутствовал военно-учетный документ. В течение второго дня количество отказов было на уровне 170 человек, 60 из них из-за отсутствия документов. Фактически, видим, что количество отказов не растет и подавляющее большинство мужчин, которые следуют через границу, имеют при себе военно-учетные документы", - сказал Демченко.

Он также добавил, что в целом в летнее время на границе динамика выезда и въезда в Украину возросла. По словам Демченко, основная категория лиц, пересекающих границу - это женщины, дети, пожилые люди, иностранцы. Доля мужчин не растет и держится на том уровне, который был раньше.

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"До июня за сутки пересекало в будние дни 80-90 тысяч человек в обоих направлениях, в выходные этот показатель мог достигать 100 тысяч. Сейчас в будни пассажиропоток держится постоянно на уровне 110-120 тысяч человек. В выходные он может достичь 130 тысяч человек в сутки. Если вспомнить июнь, то преимущество шло на выезд из Украины. Зато уже в июле в отдельные дни преимущество идет и на въезд в Украину. То есть люди, которые отдохнули или решили свои другие потребности, возвращаются обратно", - рассказал Демченко.

По его словам, обычно очередей на границе нет. За исключением последних дней недели, поскольку именно в этот период больше людей планируют выезжать из Украины.

Представитель ГПСУ также прокомментировал недавнее событие на Закарпатье, во время которого мужчин с ножом напал на пограничников. В частности, Демченко пояснил, что в пограничной полосе могут действовать дополнительные режимные ограничения, а пограничные наряды могут выставлять дополнительные посты для проверки документов у лиц.

"Данный человек решил, что это его не касается, попытался въехать в контрольный пост. В дальнейшем он был заблокирован. Он сопротивлялся законным действиям пограничников, отказывался выходить из авто, в дальнейшем даже достал нож и очень легко ранил нашего военнослужащего. Сам военный прошел две ротации на Востоке без единой царапины. А на Закарпатье получил такую незначительную рану. На данный момент он (нападавший, - УНИАН) задержан и в полицию передано сообщение для внесения в ЕРДР относительно угрозы сотруднику правоохранительных органов", - сказал Демченко.

Ситуация на границе: другие новости

С 16 июля, последнего дня, когда военнообязанные украинцы должны были обновить свои учетные данные, все мужчины не имеют право пересекать границу без военно-учетных документов. Даже если у них есть основания для выезда из Украины.

Тем временем в ГПСУ объяснили, почему служба начала перекрывать туристические маршруты на западе Украины. Он, в частности, отметил, что пограничные отряды могут вводить дополнительные ограничения в приграничье, если существуют определенные особенности на участках.

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