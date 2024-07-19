Каволи заметил, что формирование мощи армии состоит из трех компонентов: людей, техники и тренировок.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи прокомментировал вопрос кадрового обеспечения Вооруженных сил Украины. По его словам, сейчас мобилизация продвигается лучше.

Такое заявление Каволи сделал во время дискуссии в Аспен Институте, пишет "Голос Америки". Отмечается, что достичь прогресса удалось, в частности, благодаря снижению призывного возраста до 25 лет.

"Украина имеет проблемы с тем, как использовать свою человеческую силу, не так ли? Итак, есть группа людей, которым нужно работать на заводах, в полях, участвовать в боевых действиях. И это задача украинского правительства – определить этот баланс. Недавно, как вы знаете, уменьшили возраст призыва на два года. Сейчас они привлекают людей достаточно быстро", – заявил Каволи.

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Генерал отметил, что формирование мощи армиисостоитиз трех компонентов: людей, техники и тренировок. В вопросе техники многое зависит от Запада, но "все идет хорошо".

Что касается тренировок, Каволи сказал, что Союз и НАТО "преданы делу помощи украинцам в подготовке большого количества людей". В то же время кадровый вопрос в Украине решается.

"Я считаю, что сейчас все продвигается значительно лучше", – добавил Каволи.

При этом он подчеркнул, что вопрос пополнения армии является стратегическим не только для Украины, но и для стран-членов Альянса.

"Наши человеческие ресурсы не безграничны. И мы, идя в будущее, должны увеличить склонность особенно молодых людей служить своим нациям в ваших военных силах", – резюмировал он.

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