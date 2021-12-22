Некоторые подарки могут накликать беду.

Новый год - это праздник волшебства. Каждый человек ждет боя курантов, чтобы после него заглянуть под ёлочку и найти подарок. Да, в эту ночь осуществляются желания и мечты. Но есть вещи, которые категорически нельзя дарить в год Тигра, даже если кто-то из ваших близких очень этого хочет.

Пустой кошелек

Принято считать, что дарение пустого кошелька приведет получателя к обеднению. То есть, у него не будут водиться деньги. В случае, если вы уже купили такой подарок, то обязательно положите туда пару купюр и монеток.

В целом часы - это отличный подарок, который подойдет абсолютно всем. Вот только в народе говорят, что если подарить кому-то часы, то вы отнимете у него годы жизни. Поэтому специалисты рекомендуют дарить деньги на такой сувенир, а не сами часы.

Острые предметы

Мужчины, например, часто увлекаются охотой или рыбалкой. Конечно, им бы очень понравился подарок в виде охотничьего ножа или даже штопора. Только вот символ 2022 года Водяной Тигр не оценит такой подарок. Все, что потенциально может ранить и угрожать здоровью, вызовет злость у хозяина года.

Напомним, что подарить Козерогу мужчине или женщине на день рождения.

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