Украинцы разделились во мнениях, что делать с этим фрагментом монумента.

Обновленный монумент "Родина-мать" с трезубцем вместо советского символа снова оказался в центре обсуждений. Журналист Александр Войт заметил еще один отголосок СССР.

Как отметил Войт на своей странице в Facebook, на мече "Родины-матери" есть еще один советский символ -звезда.

"Есть одно "но", - написал Войт, добавив фото меча на монументе.

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В то же время историк и политолог Александр Палий признался, не имеющий окончательного ответа, как быть с мечом "Родины-матери". Он предложил голосование о том, что делать с советской звездой:

стилизовать под звезды из флагов ЕС и НАТО, то есть европейской цивилизации, которую, соответственно, защищает Украина.

декоммунизировать и содрать прочь.

Кстати, мнения украинцев по этому поводу разделились примерно пополам. Впрочем, некоторые предлагают считать, что это трофейный меч.

Декоммунизация "Родины-матери"

В июле 2022 года Минкульт провел опрос в приложении "Дія", чтобы выяснить мнение украинцев о необходимости демонтировать советский герб с самого большого монумента Украины. Более 90% высказались за то, чтобы снять старый герб. При этом 85% одобрили идею разместить на щите статуи украинский трезубец.

1 августа этого года со щита "Родины-матери" демонтировали советский герб. Работы пришлось дважды останавливать из-за воздушной тревоги, раздававшейся в столице. Сегодня на щит установили трезубец.

Сам монумент планируют переименовать. Вместо "Родины-матери" его хотят назвать "Украина-мать".

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