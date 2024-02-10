По данным ООН, в странах Европы сейчас находится около 6 млн украинских беженцев

Если Украина потерпит разгромное поражение в войне, еще около 10 млн человек выедут из страны, сообщает немецкое издание WELT со ссылкой на "информированных парламентариев".

"При этом сценарии подавляющее большинство беженцев направится в Западную Европу; одной из стран назначения будет Германия", – пишет WELT.

Впрочем, комментировать такой сценарий Министерство внутренних дел Германии и федеральная полиция страны отказались. Они ответили, что не рассматривают такой сценарий.

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Издание также напоминает слова ООН о том, что с начала российско-украинской войны Украину покинули более шести миллионов беженцев. Среди них, 1,1 миллиона граждан Украины отправились в Германию. Еще миллионы людей в Украине стали внутренне перемещенными беженцами.

Беженцы из Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, почти во всех странах ЕС увеличилось количество украинских беженцев. Единственное исключение - Дания, где их количество уменьшилось на 4,5%.

В Германии из-за украинцев резко возросло количество бездомных. Например, на земле Баден-Вюртемберг количество бездомных возросло до 77 тысяч.

Также, власти Норвегии на днях заявили, что планируют ввести более строгие правила для украинских беженцев. Речь идет, в частности, о финансовой поддержке беженцев.

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