Тысячи украинских беженцев остаются без дома, среди них много несовершеннолетних.

В Германии из-за украинцев резко возросло количество бездомных. Об этом говорится в ответе властей на запрос одного из депутатов Ландтага (парламента - ред.) земли Баден-Вюртемберг, информирует Telegram-канал "Политика страны".

Отмечается, что количество бездомных в этой земле выросло в два с половиной раза – до 77 тысяч. В земельном правительстве ответили, что резкий рост связан "со статистическими причинами" и с учетом беженцев из Украины.

"Поскольку мы принимаем во внимание бездомных беженцев из Украины, к статистике бездомных добавилось много людей. Так происходит по всей Германии", - сказала представительница власти.

Чиновники уточнили, что 84% бездомных – иностранцы.

Украинские беженцы в ЕС - последние новости

Количество украинских беженцев увеличилось во всех странах ЕС. Дания стала единственной страной ЕС, в которой количество украинских беженцев снизилось - на 4,5%, сообщает Евростат.

Всего по состоянию на 31 октября статус временной защиты в странах ЕС имели 4,24 миллиона граждан, покинувших Украину в результате российского вторжения.

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