Западные чиновники уверены, что диктатор блефует. Впрочем, последствия этого блефа будут полезными для Путина.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что якобы готов переговоров о прекращении войны в Украине. Впрочем, его подлинный план исключает любые переговоры в ближайшие несколько месяцев.

Как пишет The New York Times, призыв к якобы переговорам прозвучал от Путина во время двухчасового интервью в Кремле с американским пропагандистом Такером Карлсоном. Диктатор сказал, что готов урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Путин не хочет переговоров

"Мы готовы вести переговоры. Вы (правительство США - УНИАН) должны призвать нынешнее украинское руководство остановиться и сесть за стол переговоров", – заявил Путин.

Издание напоминает, что Путин не впервые выражает готовность вести переговоры о судьбе Украины, но западные официальные лица уже давно скептически относятся к его намерениям. Но поскольку это было его первое интервью с американским журналистом после вторжения, его призыв к переговорам имеет дополнительный резонанс, считают аналитики.

Американские и украинские официальные лица говорят, что лучшее, на что может надеяться украинская армия в следующем году, особенно без дополнительной американской помощи, это удержать свои текущие позиции. Американские чиновники говорят, что они не желают давить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот шел на переговоры с Путиным.

"Как мы, так и президент Зеленский неоднократно говорили, что мы верим, что эта война закончится путем переговоров. Несмотря на слова Путина, мы не видели никаких действий, которые бы указывали на то, что он заинтересован в прекращении этой войны. Если бы эти слова были правдой, то он бы вывел свои силы и прекратил непрерывные атаки на Украину", - заявил спикер Совета национальной безопасности.

Ранее американские чиновники заявляли, что Путин не намерен вести серьезные переговоры до окончания президентских выборов в США в ноябре. По их словам, Путин хочет увидеть, вернется ли Дональд Трамп в Белый дом. Вероятно, диктатор ожидает, что Трамп предложит ему более лояльные условия в отношении Украины.

Диктатор играет в "мирное наступление"

Американские официальные лица настаивают, что несмотря на оказание помощи Киеву более чем на 75 миллиардов долларов помощи, Вашингтон не имеет права диктовать, участвовать ли Украине в мирных переговорах и на каких условиях.

Многие аналитики также скептически отнеслись к намерениям Путина относительно переговоров. Сергей Радченко, историк России из Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса, сказал, что диктатору не стоит доверять.

По его словам, Путин, возможно, пытается реализовать так называемое "мирное наступление" - неискренний тактический ход, цель которого состояла в том, чтобы "показать умное лицо внешнему миру": "О да, конечно, мы хотим мира - просто другая сторона не хочет говорить".

Некоторые западные чиновники считают, что Путин также может играть на внутреннюю аудиторию, когда говорит о прекращении войны путем переговоров. Опросы в РФ показали, что россияне хотят урегулирования конфликта, который разрушает их экономику и повлек сотни тысяч жертв.

Разговоры о мире могут принести Путину благосклонность среди стран так называемого глобального Юга-стран Южной Америки, Азии и Африки, включая Индию и Южную Африку. Большинство этих стран пострадали от повышения цен на энергоносители и продукты питания, вызванных войной.

Отдельно Путин заговорил о том, что США больше не должны помогать Украине. Он повторил нарративы республиканцев, подчеркнув, что в США есть проблемы с границей и мигрантами.

Радченко считает, что Путин может быть готов пойти на некоторые неожиданные уступки для мирного соглашения, а затем использует это как основу или для дальнейшей агрессии против Украины, или как рычаг влияния, чтобы навязать Киеву желаемое правительство.

Самуэль Чарап, российский аналитик корпорации RAND, сказал, что Путин все время блефовал относительно переговоров. Но эксперт отметил, что стоит привлечь Кремль, чтобы определить фактические требования Путина.

"Никто не знает наверняка - и никто не может знать наверняка (об условиях Путина - УНИАН), пока не попробует", - сказал Чарап.

Он добавил, что Путин не сказал Карлсону, что у него есть предпосылки для переговоров, такие как отставка правительства Зеленского. Чарап отметил, что Россия и Украина уже ведут переговоры по ряду вопросов, в частности по обмену военнопленными и украинского экспорта из черноморских портов.

"Аналитики и западные официальные лица говорят, что основным препятствием для потенциальных переговоров является нежелание украинского общества идти на компромисс с захватчиком, который совершил зверства в их стране", - пишет издание.

"Зеленский обеспокоен внутриполитическими последствиями применения другой тактики", - сказал Чарап.

Переговоры Украины и России: последние новости

Как писал УНИАН, в начале января представитель Китая в ООН заявил, что Россия и Украина должны "активизировать свое взаимодействие", чтобы мирные переговоры возобновились в ближайшее время. Он сказал, что Китай "всегда выступает за мир и диалог" и "глубоко обеспокоен" ситуацией в Украине.

Однако в Офисе президента Украины неоднократно говорили, что Украина может начать переговоры с Российской Федерацией, когда оккупационная армия получит определенные тактические поражения. Результат переговоров во многом зависит от стартовой позиции.

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