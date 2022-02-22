Российские власти с помощью дат пытаются усилить эмоциональное принятие како-то решения Путина, поделился психолог.

Российская Федерация может вторгнуться в Украину в зеркальную дату – 22.02.2022 года, власти РФ ориентируются на общественное мнение и пытаются сделать все красиво.

Российские власти выбирают красивые даты, чтобы усилить эмоциональное принятие населения какого-то решения, принятого президентом Владимиром Путиным, сообщает "Дом", ссылаясь на сведения социального и политического психолога Валентина Кима.

"Начало войны в Грузии – 8.08.08. Дата была выбрана неслучайно. Они пытаются сделать все красиво не потому, что они нумерологи, а потому что они ориентируются на общественное мнение в том или ином смысле", – заявил собеседник.

По его словам, цель властей России заключается в том, чтобы усилить эмоциональное принятие того или иного решения Путина благодаря цифрам, датам, а также историческим аналогиям.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый говорил, что Владимир Путин, подписав указ, в котором говорится о вводе войск на захваченную часть Донецкой и Луганской областей, объявил войну украинскому государству.

Напомним, Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Россией независимости "ЛДНР". Позже документы были опубликованы, в одном из пунктов говорилось, что российская сторона введет на часть Донецкой и Луганской областей военных якобы с "миротворческой миссией".

После этого президент Владимир Зеленский сказал, что Киев считает действия властей РФ нарушением своего суверенитета. Лидер нашей страны отметил, что в мире ее продолжат признавать в прежних границах.

Агрессия РФ против Украины и угроза вторжения – что нужно знать

В 2014 году РФ захватила украинский Крым, а потом поддержала боевиков, которые на части Донбасса создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На часть востока украинского государства также вторглись войска РФ.

Для разрешения конфликта были подписаны Минские соглашения. РФ не признала себя стороной конфликта и утверждала, что противостояние является "внутриукраинским".

Осенью прошлого года российская сторона обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. После этого в Украине и на Западе не раз говорили, что есть угроза вторжения.

В середине февраля 2022-го на части Донбасса обострилась ситуация – боевики открывали огонь по населенным пунктам, а обвиняли в вооруженных провокациях украинскую сторону. Позже в "ЛДНР" объявили массовую эвакуацию населения в РФ и "мобилизацию".

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