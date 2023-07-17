После гибели Романа и Леонида в многодетной семье осталось 10 детей.

Звание Героев Украины посмертно получили братья Бутусины. Роман и Леонид - россияне. В 2014 году их родители, убегая от путинского режима, переехали в Украину. В армию тогда сразу вступил отец. А потом на фронте оказались и два старших сына.

Ребята погибли в прошлом году на Черниговщине, и сейчас им посмертно вручили награды, говорится в сюжете ТСН. Татьяна Бутусина, вспоминая своих сыновей, еле сдерживает слезы. Роману было 24, а Леониду - 21.

Их последний бой был в селе Лукашовка Черниговской области. В прошлом году 9 марта россияне начали его штурм, силы были неравные, говорит отец Олег Бутусин. Он сам тогда воевал, когда погибли сыновья. Информацию собирал обо всем сам, сам нашел и их тела, изрешеченные пулями. Роман и Леонид погибли бок о бок.

Эта семья 9 лет назад бежала из российского Владивостока из-за критики режима Путина. За то, что не молчали, ФСБ объявила главу семьи в розыск. Тогда вместе с 12 детьми Татьяна и Олег поселились на Прикарпатье. Переехать в Украину, как рассказывали они, побудила и война на Донбассе.

После гибели Романа и Леонида в многодетной семье осталось 10 детей, поэтому отец и мать решили взять под опеку еще двоих. Говорят, что их сын Роман со своей возлюбленной мечтали взять из детдома двух деток после завершения войны, поэтому по сути они выполняют его волю.

Часть денег, которую супруги получили в качестве компенсации после гибели детей, они пустили на благое дело: закупили оборудование для районной больницы и обеспечили местную школу качественной водой.

Как родные погибших бойцов домомагают Украине

Ранее на Прикарпатье мать погибшего Героя Украины, летчика-истребителя Степана Тарабалки обустроила оздоровительный центр для тех, кто прошел ад фронта, и их родных.

А вдова украинского военного Анастасия Лепендина значительную часть денег - компенсации за гибель мужа - передала волонтерам для поддержки ВСУ.

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