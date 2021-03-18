Двойное дно двойного гражданства

Время от времени чиновники и политики напоминают о том, что каждый украинец подсознательно знает и так: далеко не все граждане Украины имеют только одно – украинское – гражданство. Каждый раз власть берется решить эту проблему, но пока сделать это не удалось. Сейчас – новая попытка.

На одном из недавних заседаний Совета национальной безопасности и обороны, которые в последнее время страна смотрит как увлекательный сериал, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине будет запрещено двойное гражданство. Мол, у Кабмина есть два месяца, чтобы предложить Верховной Раде соответствующий законопроект.

Причина такого заявления проста – в стране слишком много чиновников, в том числе высшего ранга, у которых имеется не один только паспорт с трезубцем. Поэтому, по словам Данилова, «если человек желает быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления… если у него есть другое гражданство, то он об этом должен сообщить и отказаться от второго гражданства». А пока нужного законодательства нет, секретарь СНБО посоветовал тем, у кого не одно гражданство, «в ближайшее время избавиться от другого гражданства, чтобы не подвергать себя неприятностям».

Запрос на множественное гражданство

Речь идет, в основном, о политиках и чиновниках, а не о простых гражданах, - убеждают чиновники. Ведь, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина планирует утвердить либеральную политику в отношении двойного гражданства.

«Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза, со странами, которые являются для нас дружественными… Есть исключение – это государство-агрессор, с ним не может идти речь ни о каком двойном гражданстве», - сказал он на недавнем брифинге.

Этот шаг, по словам министра, позволит объединить миллионы украинцев по всему миру и способствует их интеграции в общество других стран. Вместе с тем, это не касается чиновников или депутатов: «Здесь будет другая политика и установлен ряд ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений… Если у вас несколько паспортов, имеете ли вы право быть депутатом парламента? Можете ли вы быть министром?.. На такой должности человек должен быть гражданином одной страны – Украины».

С одной стороны, запрос на двойное гражданство у украинцев имеется. Во-первых, в этом действительно заинтересованы представители нашей диаспоры. Ведь, постоянно проживая в ЕС или, к примеру, в Израиле, и имея два паспорта, украинцами они считаются только в Украине. А для некоторых эта идентификация очень важна.

Во-вторых, вопреки разным страшилкам про сепаратизм, не желают расставаться с украинским паспортом жители приграничных регионов – Буковины и Закарпатья, у которых (и это давно не секрет) имеются также паспорта Румынии или Венгрии. Еще с 2010 года в той же Венгрии действует закон, упрощающий процедуру получения гражданства этническими венграми, которые живут за пределами республики. По некоторым данным, уже пять лет назад по этой процедуре гражданство Венгрии получили более 100 тыс. закарпатцев…

С другой стороны, согласно опросу, проведенному в начале марта платформой для социологических и маркетинговых риалтайм исследований LibertiReport.ai, однозначно «за» двойное гражданство высказываются лишь 54% респондентов. При этом, лишь 17% опрошенных украинцев поддерживают идею двойного гражданства для всех без исключения украинцев. 29% респондентов исследования высказались категорически против предоставления второго гражданства госслужащим.

Социологи отмечают, что это может быть связано с общим недоверием к государственным институциям и власти в целом. Украинцы высказывают опасения, что двойное гражданство может стимулировать госслужащих выводить средства на иностранные счета или скрываться от украинского правосудия.

За второй паспорт… ничего не будет

Украинская действительность такова, что людям во власти, которым, помимо украинского, повезло со вторым или даже третьим гражданством, опасаться действительно нечего.

К примеру, Василий Лендел, увольнения которого с должности начальника Береговского районного управления образования требовал еще в 2016 году тогдашний глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль (основанием стало наличие у Лендела венгерского гражданства), остается в своем кресле и сегодня.

Наличие гражданства Литвы не стало препятствием для Айвараса Абромавичуса для двухлетнего министерского срока. Более того, даже официальное подтверждение литовского правительства о том, что Абромавичус не вышел из литовского гражданства, никак не повлияло на назначение бывшего министра экономразвития главой государственного стратегического концерна «Укроборонпром»…

Или нашумевшая история экс-главы ГФС Романа Насирова: в 2017 году в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о наличии у него двух «лишних» паспортов – Великобритании и Венгрии. И хотя Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании подтвердило информацию о британском гражданстве Насирова, в СБУ этого сделать не смогли. В результате, в 2019 году экс-руководитель ГФС даже баллотировался в президенты Украины.

А совсем недавно российская «Новая газета» со ссылкой на свои источники рассказала, как народные депутаты Украины из фракции «ОПЗЖ» - Ренат Кузьмин и Тарас Козак - спокойно летают по миру, используя российские загранпаспорта…

Читайте законы

Изменить такое положение вещей пытались еще предыдущий президент Украины Петр Порошенко и депутаты прошлого созыва Верховной Рады. Весной 2017 года в парламенте был зарегистрирован законопроект об ответственности народных депутатов и государственных служащих за двойное гражданство. Тогдашний спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что рабочая группа разработала в законопроекте механизмы ответственности для лиц с двойным гражданством: «Если у человека есть два гражданства, он не может занимать высокие должности в украинском государстве, и соответственно, должен быть механизм отзыва такого человека».

Но законопроекту не суждено было стать законом – его раскритиковали все, кто мог.

Повторить это дело своего предшественника в прошлом году попытался было и Владимир Зеленский, но и его законопроект был полон тех же ошибок, что вариант 2017 года, поэтому так и почил в недрах парламента, не превратившись в закон.

Главным образом дело в том, что и без какого-то особого, специального законодательного акта, существующие законы Украины запрещают высокопоставленным лицам иметь паспорта других государств.

«Согласно Конституции, в Украине существует единственное гражданство, основания приобретения или потери которого указаны в профильном законе. Так, согласно ст. 19 Закона Украины «О гражданстве Украины», добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства является основанием для потери украинского гражданства. Таким образом, ситуация с гражданством в Украине вполне четкая и какие-либо коллизии в данной сфере отсутствуют», - подчеркивает адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида.

Кроме того, закон «О государственной службе» прямо запрещает трудоустройство украинцев, имеющих второе гражданство. И если госслужащий все же получит паспорт другой страны, это означает для него немедленное увольнение (об этом речь идет в статье 84 вышеупомянутого закона).

Правда, как уже было сказано выше, ответственности за нарушение этих норм в Украине – никакой.

Что теперь предлагают «слуги»

Теперь же Верховной Раде на рассмотрение предлагаются три законопроекта, «разрешающие» двойное гражданство.

Так, законопроектом №4640 авторы – народные депутаты из фракции «Слуга народа» Олег Дунда, Александр Аликсейчук и Дмитрий Микиша – предлагают внести изменения в закон «О гражданстве» и разрешить гражданам Украины получать подданство другого государства без потери украинского гражданства. А, параллельно, дать возможность иностранцам получать украинский паспорт без отказа от гражданства своей страны.

Также в этом законопроекте речь идет о необходимости ввести декларирование наличия или отсутствия иностранного гражданства, а также вести учет украинцев, у которых есть гражданство других государств. Более того, за нарушение сроков предоставления информации о наличии, получении, прекращении иностранного гражданства или предоставление заведомо недостоверных данных, депутаты предлагают штрафы (об этом речь идет в законопроекте №4642) – от 340 тыс грн до 510 тыс грн.

И третий законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде в конце января - №4641 – предусматривает установление уголовной ответственности за несообщение гражданином Украины о наличии гражданства государства-агрессора. За это предлагается наказывать лишением свободы от двух до пяти лет.

«Есть четкий сигнал для госаппарата: наконец-то определиться, интересы какого государства он представляет во власти», - отмечает один из авторов законопроектов, народный депутат Олег Дунда.

Впрочем, против таких изменений выступает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он обращает внимание, что если и браться за тему гражданства, то менять следует не законы, а Конституцию. «Если мы меняем главный закон Украины, это одна история. Если начинаем менять законы, которые ниже Конституции, это совсем другая история», - сказал он и добавил, что введение в Украине двойного гражданства «может иметь больше негативных последствий, чем позитивных».

«Для установления двойного гражданства необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию Украины. И процедура является, мягко говоря, непростой, - рассказал УНИАН адвокат Владимир Пищида. - Что касается механизма выявления второго и множественного гражданства в Украине, который сейчас разрабатывается Кабмином, можно сказать только об инициативе обязательного декларирования второго гражданства, который, скорее всего, мало поможет в отсеивании кандидатов на государственные должности с «чужими» паспортами в кармане».

По его словам, сегодня нет четкого понимания механизма, как именно власть намерена выявлять «множественных» граждан. И единственными действующими механизмами в определении множественного гражданства остаются кляузы заинтересованных лиц. Этот «механизм», впрочем, может работать и сейчас. Без принятия каких-либо «дополнительных» законов.

О реальных же рычагах влияния на украинцев с двумя и более паспортами говорить слишком рано. «Множественные» граждане Украины могут спасть спокойно. По крайней мере, ближайшие полгода.

Татьяна Урбанская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter