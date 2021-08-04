Сегодня у них должна состояться встреча с главой МВД.

Друзья погибшего белорусского активиста Виталия Шишова будут просить Министерство внутренних дел предоставить охрану его девушке.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал друг Шишова Юрий Щучко.

4 августа они приглашены в МВД. Они будут просить Дениса Монастырского предоставить охрану Божене Жолудь.

"Я буду обсуждать этот вопрос лично с ним, чтобы предоставили охрану Божене, это девушка Виталия, тоже моя близкая подруга и одна из основательниц нашего движения "Белорусский дом в Украине". Также будем поднимать вопрос об общей безопасности активных белорусов здесь, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - сказал Щучко.

Читайте такжеВ Киеве прошла акция памяти Виталия Шишова: озвучены требования к власти (фоторепортаж, видео)Активист также прокомментировал информацию о том, что Шишов мог заниматься выявлением разведчиков КГБ Беларуси на территории Украины.

"Эту деятельность он вел достаточно скрытно, мы знали поверхностные результаты его работы, конкретно я не могу сказать, что он кого именно вычислил, но в нашем видео, расследование проводил Виталий, а Божена и я, еще ребята, которые помогали, мы вычислили "титушек", оплаченных определенным лицом, которое мы не смогли дальше найти", – отметил он.

Смерть Виталия Шишова

Председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным сегодня утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

В офисе президента заверили, что Владимир Зеленский держит данное дело на контроле.

Автор: Людмила Жерновская