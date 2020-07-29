В Украине отмечают День сил спецопераций ВСУ

Праздник отмечают ежегодно 29 июля.

В Украине сегодня, 29 июля, отмечают День сил специальных операций Вооруженных сил.

День сил спецопераций - дата и история праздника

Праздник является ежегодным и отмечается с 2016 года. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ "О Дне сил специальных операций", установив праздник "с целью дальнейшего развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства".

ССО представляют собой отдельный род ВСУ. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Они призваны осуществлять деятельность в области разведки, военной поддержки и т. п. по выполнению спецзаданий.

Командующим Сил спецопераций ВСУ сейчас является генерал-лейтенант Игорь Лунев.

Поздравления с Днем ССО

Украинских бойцов Сил спецопераций с профессиональным праздником поздравил президент Владимир Зеленский. В тексте поздравления он отметил, что ССО по праву называют военной элитой Украины, ведь они профессионально выполняют самые сложные и опасные боевые задачи.

"О ваших подвигах не говорят открыто, а ваши лица всегда остаются скрытыми, однако мы все уверены в высоком уровне вашей подготовки, закаленности, несокрушимости духа, смелости и решительности. В этот день также хочу упомянуть защитников-спецназовцев, которые погибли в боях за независимость и суверенитет нашего государства. Вечная им память! Все мы благодарим воинам в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины!", - отметил глава государства.

Видео: Подготовка бойцов Сил специальных операций ВСУ

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