Речь идет о семи квартирах, двух имущественных комплексах, ценных предметах искусства и транспортных средствах.

Арестованы активы общества, конечным бенефициаром которого является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Речь идет о семи квартирах, двух имущественных комплексах, ценных предметах искусства и транспортных средствах.

Отмечается, что они будут переданы в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как ранее сообщал УНИАН, Государственное бюро расследований расследует производства о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

Среди фигурантов дела есть Медведчук. Ему и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину сообщили о подозрении в сентябре 2021 года.

12 октября суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя сторона обвинения просила определить залог в 1 млрд грн.

10 января Печерский районный суд Киева продлил ему домашний арест с 6 до 10 месяцев.

Сам Медведчук заявил, что все доказательства по делу против него "сфабрикованы".

27 февраля советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

В тот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что прокуратура проверяет, где находится Медведчук.

Позже журналисты показали огромную резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье в селе Ждениево. Поместье включает несколько домов, пруды и отгороженную забором горную реку.

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