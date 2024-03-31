В апреле в Украине повышают минимальную зарплату и пенсию, а военнослужащих срочной службы демобилизуют.

С 1 апреля 2024 украинцев ждет ряд изменений в разных сферах. Среди главных - повышение "минималки", а вместе с ней и минимальной пенсии и налогов. Коснутся изменения также и выплат переселенцам - Кабмин пересмотрел принятые ранее правила и несколько их изменил. Что изменится с 1 апреля еще - в материале.

Повышение минимальной зарплаты

С апреля 2024 повышается минимальная зарплата в Украине - на 900 грн. Если до этого она составляла 7100 грн/месяц, то теперь будет 8000 грн. Это значит, что оплата труда за выполненную месячную или часовую норму не может быть ниже этой цифры.

Вместе с "минималкой" вырастут и штрафы для недобросовестных работодателей. В случае нарушения трудового законодательства - например, работа без оформления трудового договора, задержка или выплата неполной зарплаты и т.п. - нужно будет уплатить штраф в размере от 16 тыс до 128 тыс грн.

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Повышение налогов

С ростом "минималки" повышаются и налоги, теперь они будут такими:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 18% от минималки, что будет составлять 1440 грн;

военный сбор - 1,5% от МЗП, что равняется 120 грн;

ЕСВ (единый взнос на общеобязательное государственное страхование) – 22%, что с 1 апреля будет составлять 1760 грн.

Также минимальная пенсия в Украине, которая зависит от минимальной зарплаты, для некоторых категорий пенсионеров тоже возрастет.

Повышение минимальной пенсии и перерасчет пенсии работающим пенсионерам

С 1 апреля повышают минимальную пенсию для 65-летних неработающих пенсионеров со стажем 30/35 лет (соответственно для женщин и мужчин). Теперь минимальная пенсия будет составлять 3200 грн (это 40% от минимальной зарплаты).

Что касается работающих пенсионеров, то их с 1 апреля ждет перерасчет пенсии. Он будет автоматическим и с учетом обновленного страхового стажа. Эти выплаты после перерасчета будут индивидуальными для каждого.

Выплаты переселенцам

После того, как с 1 марта 2024 года изменились правила выплат ВПЛ, то количество таких получателей значительно уменьшилось.

Но в марте Кабмин пересмотрел помощь переселенцам и внес изменения в новый порядок выплат - продлил срок подачи заявления до 30 апреля 2024 и расширил список получателей.

Демобилизация срочников

В апреле начинается демобилизация военнослужащих срочной военной службы, призванных в ВСУ до начала полномасштабной войны в Украине. Демобилизацию проводят в соответствии с указом №149/2024 президента Украины.

Ввоз гуманитарной помощи в Украину

Также с 1 апреля, для того, чтобы ввезти в Украину гумпомощь, нужно будет регистрироваться в онлайн-системе. Теперь весь учет гуманитарки будет вести Автоматизированная система регистрации.

Этот механизм позволит видеть, какая гуманитарная помощь ввозится и куда она распределяется потом. Кроме этого, можно также будет отслеживать, что будет ввозиться и предотвращать удвоение помощи.

Регистрация на НМТ через "Дію"

Сейчас продолжается регистрация на участие в Национальном мультипредметном тестировании (НМТ) - до 11 апреля 2024. Теперь это можно сделать через приложение "Дія".

Ранее мы рассказывали, как зарегистрироваться на НМТ через Дію - алгоритм от Минцифры.

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