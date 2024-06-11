Экономическое бронирование могло бы поддержать бизнес и помочь в обороне страны, считает Юрий Танасийчук.

Экономическое бронирование могло бы поддержать бизнес и помочь в обороне страны, но закон о мобилизации этого не предусмотрел, заявил адвокат Юрий Танасийчук. Об этом он сказал в эфире Киев24, комментируя ситуацию с бронированием в Украине и говоря о юридических пробелах в вопросе бронирования.

"Я думаю, что с бронированием мы прошли 1/3 этапа образования системы бронирования. Это связано прежде всего с "кривыми" изменениями закона о мобилизации. Если бы мы в новой редакции закона предусмотрели так называемое экономическое бронирование, мы бы снизили коррупционные риски. Если бы мы предусмотрели экономическое бронирование, мы бы дали шанс микробизнесу и маленькому бизнесу увеличивать налоговые поступления в бюджет Украины, а эти деньги мы можем использовать на закупку оружия и оставлять точечно критических для определенного бизнеса работников", - отметил Танасийчук. Кроме того, по его словам, в законе следовало бы определить процедуру по бронированию работников вновь созданных предприятий, которые начали работать на оборонпром.

"Если в прошлом году только набрала пика тема FPV-дронов, то сегодня оно стало обыденностью. И в Украине образовалось 200 только сертифицированных предприятий, которые не могут пройти по хотя бы одному из 7 критериев, определенных правительством, для того, чтобы забронировать именно высококвалифицированных или узких специалистов. Если бы это все было учтено в редакции закона, не было бы трудностей сейчас с постановлением", - пояснил адвокат.

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день крупный бизнес, особенно касающийся энергетики, имеет "полный зеленый свет" для бронирования рабочих. Другие бизнесы, которые касаются обороны Украины, также имеют определенные возможности забронировать, а у других - нет шансов.

"Я общаюсь с предпринимателями, например связи, которые критически важны сейчас для Украины. И действительно, их бронирование происходило три с половиной месяца, но часть специалистов, которые критически важны для этой структуры и обеспечивают определенную деятельность в интересах обороны Украины, ушли на фронт пехотинцами; офицерами, но по другому функционалу, где, я считаю, они в разы менее эффективны, чем на той работе, которую они профессионально выполняли на предприятии", - отметил Танасийчук.

Бронирование в Украине - подробности

Как сообщал УНИАН, власти в Украине продолжают рассматривать вопрос относительно экономического бронирования военнообязанных. По словам нардепа, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, он должен быть решен. В то же время подчеркнул, что оно очень сложное, неоднозначное, и говорить о том, что уже есть какие-то идеи, как его решить, в настоящее время не может.

В июне Кабинет министров обновил подходы к бронированию работников. В частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут забронировать до 100% работников.

Ранее стало известно, что в парламенте рассматривают две модели возможного экономического бронирования граждан. Одна из них предусматривает предоставление брони военнообязанным, которые получают в месяц зарплату, превышающую 35 тысяч гривен.

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