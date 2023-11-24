Правоохранители расследуют инцидент с публикацией анонса похорон сельсоветом.

Вчерашний обстрел россиянами села Чернобаевка Херсонской области кассетными боеприпасами мог произойти из-за публикации анонса прощания с погибшим военным сельским советом. Об этом в эфире Радио.Свобода заявил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

Он отметил, что накануне обстрела Чернобаевский сельский совет обнародовал анонс похорон. Из-за этого представители ОВА обратились к правоохранителям и в процедуру прощания внесли изменения.

"Все эти данные переданы в правоохранительные органы еще 22 ноября. Руководитель ОВА дал поручение главе Херсонского района провести служебное расследование в отношении этого случая в Чернобаевском сельсовете (анонс похорон), потому что такого нельзя было делать. И на следующий день, как подтверждение того, что такого нельзя делать, был обстрел Чернобаевки. Уведомлены правоохранительные органы, прокуратура, СБУ по этому случаю", - сказал спикер главы ОВА.

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По его словам, обстрел был осуществлен не по тому месту, где состоялись похороны. В ОВА не могут точно утверждать, связана ли публикация анонса прощания с атакой сил РФ, однако и не отвергают такой версии.

"Сам обстрел был не по тому месту, где именно планировалось мероприятие (захоронение). Конечно, мы не можем отвергать это, потому что это логично. 12:00 – там (в анонсе – УНИАН), 12:15 – начался обстрел. Мы не можем не видеть очевидного", – заметил Толоконников.

Он добавил, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обратился к правоохранителям, чтобы расследовать этот инцидент.

Обстрел Чернобаевки 23 ноября – что известно

Вчера, 23 ноября, РФ нанесла удар по Чернобаевке Херсонской области. В результате артиллерийского обстрела погибли три человека, еще пять были ранены. Повреждены более 60 жилых домов и хозяйственных сооружений.

Местный телеграм-канал "Херсон. Война без фейков" сообщил, что накануне обстрела сельсовет Чернобаевки публично анонсировал прощание с павшим защитником Артемом Базановым. В сообщении четко указали время (12:00) и локацию. Через некоторое время публикация исчезла, а прощание состоялось на полтора часа раньше.

В 12:15 россияне ударили по Чернобаевке кассетными боеприпасами. Если бы прощание с воином не перенесли, в селе могла бы повториться трагедия по сценарию Грозы Харьковской области. Там в результате вражеской ракетной атаки во время похорон военного погибли более 50 человек.

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