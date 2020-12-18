Астролог Влад Росс: Экономическое процветание Украины будет длиться двадцать лет, и точкой отсчета станет 2021 год

Какие испытания ждут Украину и украинцев в новом году, почему для нашей страны 2021 год может стать переломным, в каких сферах нам будет сопутствовать удача, а какие месяцы будут тяжелыми в интервью УНИАН рассказал известный астролог Влад Росс.

Влад, расскажите, что значит символ 2021 года - Белый металлический Бык?

После трудного и ужасного 2020 года нас ожидает год Белого металлического Быка. Бык, он же Телец, связан с Украиной - в астрологии это олицетворение нашей страны. Поэтому год Быка для украинцев должен стать воплощением мечты в реальность. Этот год будет очень важным и переломным. Появятся новые тренды и возможности.

Как он отразится на Украине в целом?

Я всегда говорил, что экономическое процветание Украины будет длиться двадцать лет, и точкой отсчета станет 2021 год. Старт экономического роста Украины, приобретение независимости от других стран, в том числе от России, будет после дня рождения нашей страны, 24 августа.

2021 год сулит Украине большие возможности, инвестиции, укрепление гривны ближе к осени. Есть большая вероятность, что приход к власти Джо Байдена в США в корне изменит ситуацию на Донбассе. Весьма вероятно, что будет заключение мирных договоренностей. И наконец-то война между Украиной и Россией закончится.

Также я ранее предсказывал, что в 2021 году падет режим Владимира Путина. Скорее всего, в 2022 году он вообще умрет (недавно у Путина обнаружили рак кишечника, который перешел в хребет, четвертая стадия).

А что вы можете сказать о президенте Зеленском? Что его ждет в следующем году?

По его Солнцу в Водолее будут проходить несчастья и трудности. Это значит, что он будет задумываться над тем, чтобы покинуть свой пост добровольно (отмечу также, что страной правит не сам Зеленский, а его друг детства Сергей Шефир, он, так сказать, серый кардинал Украины).

Будучи в сильной депрессии, Владимиру Зеленскому придется поменять правительство. Если он не поменяет его, в том числе премьер-министра Дениса Шмыгаля, ничего хорошего не будет. Нужен нормальный человек, например, Михаил Саакашвили. Нужен реформатор, который изменит ситуацию.

Для нашей страны и президента Владимира Зеленского самыми сложными точно будут первые три месяца - январь, февраль, март. Даже апрель может зацепить. А вот после 27 апреля резко понизится смертность от коронавируса. Мы начнем освобождаться от этой гадости.

Кстати, что астрология говорит о коронавирусе?

Скорее всего, будет небольшая третья волна по миру уже осенью. Но, с большой долей вероятности, Украины она коснется в меньшей степени. Потому что к тому времени уже будет вакцина. Уже где-то с апреля и украинцам будут доступны вакцины.

Давайте вернемся к украинским политикам. Что в будущем году ждет тех из них, кто родился в год Быка? Яркий пример – Юлия Тимошенко.

Ее ждет прекрасный взлет. Она может стать премьер-министром. Я делал ей годовой гороскоп, и он оказался очень благоприятным.

Кроме того, в 2021 году неожиданно может взлететь Арсений Яценюк (хотя он и не родился в год Быка). Мы увидим его на очень важном, ключевом посту в нашей стране.

Для каких знаков Зодиака этот год будет удачным, а для каких нет?

Счастливчиком в следующем году будет Водолей. Ему повезет во всех начинаниях, успех будет ему сопутствовать целый год. И всем воздушным знакам тоже. Поэтому Близнецам и Весам тоже будет фартить. А вот Тельцам не повезет. Сложный период будет у Скорпионов, для них 2020 год может оказаться лучше, чем 2021.

На что обязательно нужно обратить внимание в 2021 году?

Девам нужно быть очень осторожными со здоровьем. Для Раков этот год будет испытанием - они могут попасть в финансовую зависимость и другие неприятности. Но пугаться этого не стоит. Лучше обратиться к астрологу для личной консультации, чтобы точно узнать, какие даты будут благоприятными, а какие нет, и как с этим жить. Львы смогут встретить «принца на белом коне»...

Раз уж вы заговорили о принцах, кому еще повезет в амурных делах?

Как я уже сказал, на первом месте - Лев. 2021 год будет для них благоприятным для построения семьи, нахождения партнеров, в том числе деловых. Одинокие Львы смогут встретить своего принца на белом коне. Весов ждет счастье и большая эйфория. Женщины этого знака Зодиака могут забеременеть и родить очень классных детей. И, конечно, это Водолеи. Для них это глобальный год. Им повезет во всем. Но нельзя лежать и ничего не делать. Нужно двигаться, что-то менять.

Я думаю, многие будут загадывать на Новый Год еще и увеличение прибыли, а не только любовь.

Да, Козероги смогут расширить свои финансовые возможности. Также Водолеи, ведь они счастливчики. Еще хорошая ситуация сложится у Дев. Они могут поменять работу, построить свою карьеру. А вот Тельцы могут многое потерять. Им запрещено вкладываться в какие-то бумаги, покупать недвижимость. Им рисковать нельзя. Если есть деньги, то просто пусть лежат.

Как привлечь удачу в дом на Новый Год? Возможно, есть приметы, которые стоит соблюдать?

Самое главное - это серебристые тона. Черных, траурных цветов лучше избежать. Подарки родным и любимым нужно дарить из серебра. Оно будет приносить удачу. И самое главное, подарить любимому или суженому быка. Например, какую-то миниатюрную фигурку.

Если это год быка, то на новогодний стол не нужно ставить блюда из бычих яиц? Или это все предрассудки?

Еда имеет значение. На Новый год телятину и говядину стоит исключить. Лучше приготовить что-то из свинины.

Также этот год говорит о том, что нужно провести праздник дома. Астрология запрещает клубы и встречи с новыми людьми. В противном случае 2021 год пойдет насмарку. Лучше проведите тематическую вечеринку дома. Тему можно выбрать из прошлого - ретро-вечеринка, рок-пати. Это то, что вернет нам хорошие воспоминания.

Как правильно загадывать желание, чтобы оно осуществилось?

31 декабря лучше не загадывать желание. Лучше это сделать с 11 на 12 февраля в 23:00, когда год металлического Быка и начнется. Подавайте шампанское в это время, загадывайте желание, визуализируйте его, тогда оно обязательно осуществится.

Диана Могилевич

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