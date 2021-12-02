Apple, мошенники и кризис доверия к власти: как может проходить перепись населения в 2023

Уже через два года Украина может провести долгожданную перепись населения. Причем в сотрудничестве с американской корпорацией Apple. УНИАН поинтересовался у социологов и изучил опыт Польши, которая проводит подсчет своих граждан в текущем году, к каким проблемам нам стоит быть готовыми.

На днях было официально объявлено, что американская корпорация Apple будет сотрудничать с Украиной в рамках проведения переписи населения в 2023 году. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с упомянутым IT-гигантом.

Социологи говорят об этом, как о позитивном моменте. Но перепись населения, которая проходила в этом году в Польше показывает, что наличие бюджета и технических возможностей не избавляет от проблем. Недоверие к власти, и как следствие, нежелание участвовать в переписи, нивелируют преимущества передовых технологий.

"Благодаря GPS, мы будем знать, где заполнена анкета"

То, что с Apple активно идут переговоры, глава Минцифры Михаил Федоров рассказывал в интервью УНИАН еще в октябре.

"У нас каждую неделю проходят встречи с компанией Apple по поводу будущего совместного проекта по переписи населения. Мы сейчас на этапе получения коммерческого предложения от Apple по обмену опытом и совместному проведению переписи, с использованием техники Apple, их опыта в дизайне, построении процессов", – отмечал министр.

Чуть больше месяца, и Минцифры с Apple подписали Меморандум о взаимопонимании.

То, что бумажные опросные анкеты ушли в прошлое, рассказывала УНИАН и директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

"Раньше было как: приходят с листом, ставят галочки, потом это сканируют, вводят в компьютеры и обрабатывают. Сейчас примерно 100 тысяч переписчиков будут приходить с планшетами и сразу вводить в них данные. Логические ошибки программа будет вылавливать сразу. Благодаря GPS мы будем знать, где заполнена анкета: по указанному адресу, на кухне переписчика или в ЖЭКе. Чего греха таить, кое-кто предпочтет не ходить по домам, а получить часть информации в ЖЭКе (или ее аналоге), а остальную часть переписного листа заполнить самостоятельно. Конечно, контроль с помощью GPS вероятность такого подхода уменьшает", - объясняла Либанова.

Стоит отметить, что, по сообщениям СМИ, перепись населения в Украине может обойтись бюджету в 7,3 млрд грн. При этом 5,1 млрд грн уйдет на оплату труда временного персонала. Остальное – технические вопросы, планшеты, компьютеры, серверы и пр.

В этой связи аренда планшетов у той же Apple, на первый взгляд, кажется выгодней, чем покупка. Но в интервью одному из украинских СМИ, Либанова уточнила: "Я очень прошу всех, кто спрашивает о деньгах, понять, что планшеты, закупаемая техника – не одноразовая бумага. Ее передадут в школы, в больницы, чтобы дальше использовать".

"Речь не о подсчете "голов""

Мировая практика – проводить перепись населения раз в 10 лет. В Украине она проводилась последний раз в 2001-м, и с 2011-го переносилась уже несколько раз. Почему?

"Кто его знает! Переносят и переносят. Мне кажется, главная причина в том, что руководство [страны] не понимает необходимость переписи", - признался УНИАН директор КМИС Владимир Паниотто.

О том, что у нас не совсем верно понимают суть переписи, говорила агентству и Либанова: "У меня такое ощущение, что журналисты и власть предержащие решили, что речь идет о подсчете "голов". На самом деле нет. Это 50 разных вопросов, которые будут задавать каждому представителю домохозяйства".

Вопросы планируют задавать о половой принадлежности, возрасте, национальности, уровне доходов, жилищных условиях и миграционной активности и пр.

"То, что у нас уже более 20 лет не было переписи населения, влияет на нашу жизнь, хотя мы и не осознаем, каким образом. К примеру, недавно в новостях я видел сюжет, что не хватает детских садов. Рассказывали историю, что кто-то из женщин даже подрался из-за очереди. Мамы жаловались на власть, которая не запланировала, не построила и т.д. А власть не может планировать ничего. У нас нет данных о структуре семьи, других показателях, - рассказывает Владимир Паниотто. - Говорят, что у нас очень большая смертность. Но, возможно, мы ее просто недооцениваем. Если мы берем показатели на количество населения - 41 млн, а у нас реально - 38 млн, то смертность еще выше, чем мы думаем. Из-за этого мы можем позже, чем нужно, вводить локдаун. Это дополнительное количество умирающих людей. Невозможно себе представить количество решений, которые принимаются на основе недостоверной информации".

Эксперт обращает внимание, что перепись населения нужна не только для власти всех уровней в Украине.

"Эта информация необходима и для отношений с другими странами. Например, это необходимо для оценки инвестиционного климата. Людям, желающим инвестировать, нужна точная информация. Отсутствие статистики – один из дополнительных рисков", - утверждает Владимир Паниотто.

"Недоверие к государственным институтам"

В текущем году перепись населения проводила Польша. И, увы, у нашей соседки не все прошло гладко. По сообщениям польских СМИ, не все граждане с первого раза даже соглашались участвовать в переписи. Глава Центрального статистического управления Польши Доминик Розкрут в интервью одному из польских изданий отметил: "Некоторые ошибочно полагают, что это проект, осуществляемый с целью наблюдения за гражданами". По его мнению, одной из причин отказа от переписи стало в целом низкое доверие поляков к государству.

Отметим, что для тех, кто категорически отказывался от переписи в Польше, даже был предусмотрен штраф - 5000 злотых (около 33 тыс грн). Но это не сильно помогало.

Не надо быть политологом или социологом, чтобы предсказать, что и Украина столкнется с последствиями недоверия к властям. И нужно учесть еще один проблемный момент, который ярко проявился в Украине в ходе программы по вакцинации от COVID-19 – неумение проводить информационные кампании вовремя и эффективно.

Кроме того, в польских СМИ УНИАН увидел нечто совершенно новое для опроса - предупреждение о том, что в ходе него нельзя сообщать номер свей банковской карточки. Мошенники всех стран мыслят универсально, и то, что наши, украинские жулики воспользуются переписью, не вызывает и тени сомнения. Лже-переписчики еще сильнее обострят недоверие, хотя и без них у нас не принято открывать дверь незнакомцам.

Да, предусмотрено участие в переписи онлайн, но тут можно говорить о том, что в Украине не такой уж большой опыт использования цифровых подписей, и об этом нужно думать уже сейчас, а не в 2023 году.

Но еще большие опасение вызывает то, что перепись населения в Украине должна будет пройти в канун выборов.

"Мне кажется опасным, что перепись переносят на год, когда остается совсем недалеко до выборов. Это очень сильно соблазняет использовать деньги на более актуальные для власти проблемы", - заключает Паниотто.

Другими словами, опыт Украины в переносе такой необходимой переписи населения, может быть использован снова.

Влад Абрамов

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