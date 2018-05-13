«Мостобуд» решил не ограничиваться мостами

26 февраля ОАО «Мостобуд» и американская The Sun Land Group Corp. в Париже подписали соглашение о мостостроительстве в Украине на общую сумму в 7 млрд. долл. Согласно документу, американцы займутся поиском денег и управлением проектами, а украинская компания получит новые заказы как в Украине в преддверии финала чемпионата Европы по футболу 2012 года, так и за пределами страны.

The Sun Land Group Corp. еще в сентябре минувшего года подписала Меморандум о взаимопонимании с украинским правительством по подготовке к проведению Евро-2012. В целом, правительство планирует выделить более 124 млрд. грн. (около 25 млрд. долл.) на развитие инфраструктуры. Предполагается построить 2143 км. новых автомагистралей, реконструировать 1123 км. сущест-вующих автодорог и отремонтировать еще около 5000 км.

Подписанное с «Мостобудом» соглашение фактически стало первым на пути формирования пула компаний, которые, с одной стороны будут осуществлять финансирование проектов, а с другой – их непосредственное исполнение. “Sun Land сможет помочь в привлечении международных кредитных ресурсов для украинского правительства, что даст возможность “Мостобуду” быстро завершить массивное строительство мостов”, - заявил перед подписанием договора президент The Sun Land Group Жозе Даниель Мехиа.

Как объяснил председатель наблюдательного совета ОАО «Мостобуд» Владимир Продивус, финансирование украинских проектов может осуществляться за счет разнообразных источников. Первый – привлечение ресурсов Экспортно-импортного банка США, который через компанию Florida Export Finance Corporation является партнером Sun Land. Второй путь – привлечение финансовых ресурсов Европейского банка реконструкции и развития, предусмотревшего на фи-нансирование украинской части подготовки к Евро-2012 около 17 млрд. евро и пока не получившего ни одного предложения от украинских партнеров. Наконец, третий путь – предусматривает поиск кредитов под гарантии крупных украинских городов, имеющих кредитный рейтинг, либо – правительства Украины.

«Фактически идея заключается в том, что приходит финансовая структура, которая готова уже сегодня финансировать проекты, предусмотренные на 10 лет вперед, - отметил Продивус. - В бюджете каждого города заложено финансирование того или иного моста или дорожных развязок, однако денег недостаточно, чтобы построить их достаточно быстро. Вот тут помощь Sun Land будет неоцени-мой, поскольку принесет выгоду и государству, сократив, в целом, затраты на строительство из-за сокращения его сроков, и нам, поскольку мы сможем выполнить больше заказов», - добавил он, отметив, что каждый год задержки со строительством моста приводит к его удорожанию на 20%-25%.

Не исключают в «Мостобуде» и возможность строительства мостов в концессию. И хотя существующие на сегодня в Украине законы еще недостаточно хороши для иностранных инвесторов, главное, по мнению украинских мостостроителей, – наличие взаимного доверия у партнеров. «Во всем мире хорошие, удобные, быстрые дороги и мосты – платные. И, убежден, в Украине также найдется достаточно людей, готовых заплатить за проезд без пробок, чем терять час-полтора на существующих сегодня маршрутах, и сжигать бензин на ту же, а то и большую сумму», - отметил глава наблюдательного совета «Мостобуда».

Программа строительства в рамках заключенного договора формировалась, исходя их существующих проектов, финансирование которых пока остается проблематичным. В частности, речь идет об автотранспортной магистрали в Запорожье и Подольском мостовом переходе в Киеве. Кроме того, соглашение с американской компанией дает возможность «Мостобуду» поучаствовать в проектах по всему миру. Уже сегодня компания рассматривает два таких проекта, предложенных Sun Land. Первый рассчитан на 10-15 лет и включает поддержание в рабочем состоянии причала в порту Доминиканской республики. Второй проект – концессия на строительство угольного порта в Колумбии. Правительство Колумбии предоставило Sun Land гарантии, что через этот порт ежегодно будет перевозиться 60 млн. тонн угля. По предварительным расчетам, порт должен принимать сухогрузы водоизмещением до 200 тыс. тонн, а глубина фарватеров будет достигать 23,5 м.

Впрочем, только мостами в «Мостобуде» не ограничиваются. Один из новых проектов, над реализацией которого сейчас работает компания совместно со своим новым американским партнером, – строительство в Киеве клиники протонной терапии. На сегодня, протонотерапия – один из самых эффективных способов лечения онкологических заболеваний, позволяющих достигать положительного результата в 92% случаев. Стоит отметить, что методика лечения не из дешевых, а потому пока не получила достаточно широкого распространения в мире. В США сегодня работают 5 таких больниц и еще 17 – строятся. Кроме того, ведется строительство 4 подобных клиник в Японии, 3 – в Китае, 3 - в Германии и 1 - в Швеции. Украинская больница может стать первой такой клиникой не только в СНГ, но и в Восточной Европе.

По предварительным расчетам, украинская клиника протонной терапии сможет обслуживать до 3 тыс. пациентов в год (каждый пациент проходит от 7 до 25 сеансов протонной терапии). «Конечно, это немного на фоне тех 60-70 тыс. случаев онкозаболеваний, которые ежегодно диагностируются в Украине. Но мы хотим сделать первый шаг в применении новых, прогрессивных методов лечения», - сказал Продивус.

Согласно существующим планам, «Мостобуд» построит необходимое помещение, а Sun Land – поставит оборудование и обучит украинских специалистов. Общая стоимость оценивается в 150 млн. долл. На сегодня уже есть и проект меморандума о взаимопонимании между двумя компаниями. Дело за малым: получить необходимые разрешения у украинских властей, в том числе, в Министерстве здравоохранения. «Мы готовы начать строительство хоть завтра», - сказал Продивус, добавив, что в целом, строительство клиники, подготовка штата и установка оборудования может занять 16 месяцев. «Сегодня мы заключили рамочный договор с компанией Sun Land, который позволит расширить деятельность «Мостобуда» не только Украине и СНГ, но и в других странах. Для нас это и политически, и экономически очень важно: найти партнера и идти работать», - подчеркнул Продивус.

Виктор Коробков