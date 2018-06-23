Николаенко с 72-летним американцем ждут, когда Бог пошлет им детей

В Киеве отгремел очередной конкурс красоты с очередным громким названием "Мисс Украина-Вселенная-2008". Новую "миску" выбирали в киевском выставочном павильоне "Альта-Экспо". Можно не сомневаться, что гостей туда привело стремление не так посмотреть на украинских красавиц, как увидеть собственными глазами суперзвезду мировой моды Наоми Кемпбел. Привезти темнокожую красавицу в Украину обещала владелица конкурса "мисс Украина-Вселенная" Александра Николаенко.

К началу конкурса среди гостей упрямо распространялись слухи, что госпожу Кемпбел ждать не стоит, мол, красавица в Украину не прилетела. В противоположном скептиков убеждали оптимисты, которые утверждали, что Наоми уже в Киеве, – просто отдыхает себе... В конечном итоге, как оказалось впоследствии, причина для почти двухчасового опоздания Наоми на конкурс довольно-таки существенная. Женщины должны понять госпожу Кемпбел – почти пять часов в гостинице ей делали массаж (!), потому уважаемым гостям таки пришлось немного подождать...

Впрочем, в зале между тем грустно не было. Свои места за пафосными столиками занимали наши "звезды" – Ирина Билык (которая пришла почему-то без мужа, Дмитрия Дикусара), Лилия Подкопаева с мужем, Яна Клочкова, Владимир Гришко, Юрий Рыбчинский, режиссер Оксана Байрак и даже Виктор Янукович-младший и Сергей Кивалов...

Когда же публика почти потеряла надежду, что конкурс таки начнется, в центре зала незаметно появились члены жюри – сама Наоми Кемпбел, Александра Николаенко с мужем – американским миллиардером Филом Раффило, Владимир Горянский и Лариса Удовиченко. А на сцену одна за другой стали выходить конкурсантки, которых было аж четырнадцать. Представляли их ведущие – Маша Ефросинина и Виталий Козловский. Последний заметно волновался, потому часто запинался и умолкал – хорошо, что опытная Маша брала весь удар на себя.

Если первый выход красавиц не вызвал особого ажиотажа, то следующий – в купальниках, по-видимому, запомнился зрителям надолго. По крайней мере, соседка в зале просто не могла усидеть на месте молча. Слушать ее комментарии было намного интереснее, чем наблюдать за бразильской самбой в исполнении почти обнаженных конкурсанток.

– Нет, ну вы только посмотрите, кого туда набрали! – возмущалась зрительница. – Какие у той кривые ноги – прямо крестом! А вон и вообще толстая!..

Конечно, судить настолько строго – дело неблагодарное, но нам показалось, что модели действительно немного не дотягивали до мировых стандартов – не только фигурой, но и поведением, уверенностью на сцене... С самого начала выгодно выделялась среди них лишь конкурсантка под номером 5 – которая в конечном итоге и победила.

Награждали новую "Мисс Украина-Вселенная", харьковчанку Элеонору Масалаб, не кто иной, как сама Наоми Кемпбел – вместе с госпожой Николаенко. Сначала красавицы расцеловались на сцене, а затем ринулись с подарками к победительнице. Пока Наоми обвязывала девушку победной лентой, Саша закрепляла на ее голове корону. Кстати, корона была действительно "королевской" – эксклюзивная, украшенная бриллиантами, а стоит – 70 тысяч евро! После торжественной части все – и участницы, и судьи – быстренько убежали за кулисы. Наоми Кемпбел направилась в гостиницу "Хаят" – отсыпаться, ведь через несколько часов уже должна была лететь на показ в Милан. Другие же гости и организаторы шоу праздновали окончание конкурса в одном из пафосных ресторанов столицы.

Выспавшись, владелица конкурса "мисс Украина-Вселенная" Александра Николаенко и ее нынешняя победительница Элеонора Масалаб поспешили на пресс-конференцию в УНИАН, которая была посвящена итогам конкурса. Конференция транслировалась в прямом эфире 5-го канала, потому организаторы предупредили сразу – сначала вопросы по существу, а затем уже о Рудьковском.

Госпожа Николаенко перед прессой еще раз нацепила корону с брильянтами и повязала ленту Элеоноре Масалаб.

Элеонора выглядела на пресс-конференции так, как и на конкурсе – несколько неуверенно. Все время пыталась выдавить из себя хоть какую-то улыбку, а отвечала на вопрос не как студентка Харьковской юридической академии, а, я бы сказала, студентка ПТУ (или же – колледжа).

Однако ей следует отдать должное за ответ на вопрос, который прозвучал на конкурсе, который ей задал один из членов жюри Фил Раффин:

– Как вы относитесь к вступлению в НАТО?

– Я хочу жить в безопасной стране, – сказала победительница.

Элеонора принимала участие в конкурсе «королева Харькова-2006» и стала его победительницей, а также получила титул первой вице-мисс на конкурсе «модель мира» в 2006 году в Китае. Она любит читать детективы, готовить, ее коронное блюдо – украинский борщ.

Ответы на пресс-конференции давались Элеоноре тяжело...

– Я чувствовала себя очень элегантно, старалась быть красивой леди, и, кажется, мне это удалось, – сказала красавица.

Жена 72-летнего американского богатея первым делом упрекнула журналистов в большом количестве неправдивой информации, которую она по приезде в Украину прочитала о себе:

– Приехав в Украину, я прочитала в прессе много вещей, которые мне абсолютно не понятны и вызывают только улыбку, потому что они не являются правдивыми. Я вас очень прошу, уважаемые журналисты, не берите в кавычки вроде бы мои слова. Я вам благодарна за то, что вы обо мне не забываете, но не нужно свои слова подавать как мои.

Бюджет конкурса, по словам его владелицы, очень большой. Настолько большой, что она даже не назвала сумму, чтобы «не шокировать» никого.

Как шла речь выше, выбирать главную красавицу в Украине приехала скандальная модель Наоми Кемпбел, которая из-за потребности в несколькочасовом массаже (с 15.40 до 20.30) стала причиной серьезной задержки конкурса. Соорганизатор конкурса Алексей Дивеев-Церковный, который тоже был участником пресс-конференции, сказал, что в гостинице «Хаят» ужасно переживали, чтобы она его «не разгромила так, как это было в Москве». Но, к счастью, в этот раз Наоми ничего не разбила и никого не побила. Более того – ей понравился Киев, и даже не хотела отсюда уезжать, по крайней мере так говорят те, кто был ближе к ее прекрасному телу.

Госпожа Николаенко старалась говорить о Кемпбел более чем простодушным тоном. Говорит, что женщина с самым прекрасным в мире телом отработала очень хорошо, была весомым членом жюри, было приятно слушать ее комментарии.

А почему именно Наоми Кемпбел? Саша объяснила, что приглашалось много других известных моделей, например Клавдия Шифер, однако, кроме Наоми, никто не согласился приехать.

По-настоящему приезду Кемпбел в Украину организаторы конкурса радовались только после того, как она уехала, потому что до последнего ожидали от нее каких-то сюрпризов

– Она умеет держать людей в напряжении, никто не знает, что она выкинет, – говорит жена пожилого американского миллиардера.

Наоми в неформальной обстановке вела себя также нормально, хвалила Элеонору, говорила, что у нее чрезвычайно красивое тело, хорошие волосы и что она имеет большие перспективы, однако она слишком скромна.

Через несколько месяцев Наоми будет праздновать свой день рождения.

– Наоми пригласила нас на свой день рождения в Канны – он как раз приходится на Канский фестиваль, – сообщила Саша.

– Госпожа Николаенко, влияли ли вы каким-то образом на мнение мужа относительно конкурсанток? – спросила корреспондентка УНИАН.

– Мы объявляли Фила Раффина как человека независимого, как такого, кто не имеет ко мне никакого отношения. В среду вечером он был членом жюри, а не моим мужем, то есть он работал. Отношения в нашей семье построены так, что ни он не влияет на мое мнение, ни я на его. Мы можем только соглашаться или не соглашаться, в нашей семье не принято говорить: я хочу так и не иначе.

СМИ много писали о легендарной свадьбе молодой Николаенко и престарелого Раффина, но сама Саша не захотела позабавить украинскую прессу подробностями.

– Моя личная жизнь будет всегда оставаться личной. На своей свадьбе я не хочу делать на этом пиар, потому что это событие есть у каждой женщины – так же, как и рождение ребенка. Мы подписали с нашими свадебными гостями документ о неразглашении их присутствия на нашем празднике. У меня эмоции были яркие – такие, как надлежит невесте, которая выходит замуж за любимого мужчину. Мы с мужем планируем завести детей, мы с нетерпением ждем этого события, и если Бог пошлет, то мы, безусловно, будем счастливы.

Молодая жена говорит, что не хотела свадьбы, но муж ее убедил.

– Каким для вас является идеальный мужчина? – поинтересовалась корреспондентка УНИАН.

– Идеальных мужчин не бывает, но для меня идеальный мужчина, на сегодня – мой муж.

– Подписывали ли вы брачный контракт?

– Да, мы подписали контракт. Я слышала, что это унизительная процедура, некомфортно... Но все зависит от того, что хочет получить от тебя человек, а ты от него. Подписание контракта удовлетворило меня и моего мужа, и никаких дискомфортных моментов не было. Контракт защищает меня и моего мужа от жизненного несогласия. Это было взаимное решение, потому что у него был свой капитал, а у меня свой. Это также хорошо и для наших будущих детей. И, как ни странно, я даже получила от этого удовольствие.

Однако подробностей контракта Александра не сообщила.

Что же, хочется пожелать счастья молодым супругам, детей без счета и победы Элеоноре Масалаб на конкурсе «мисс Вселенная», который состоится 14 июля 2008 года в Вьетнаме.

Татьяна Данилова, Ксеня Лесив