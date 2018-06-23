Кильчицкая пообещала назвать реального владельца нелегальных тигров

Несколько дней назад на территории фирмы «Стройавтосервис», которая находится на территории военной части №227 Дарницкого района Киева (ул. Бориспольская, 27) были обнаружены два амурских тигра, которых по приказу заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэны Кильчицкой отправили в Киевский зоопарк. Там животные находятся на карантине.

Это неординарное событие активно освещалось в средствах массовой информации. В частности, сообщалось, что пара амурских тигров (их еще называют уссурийскими) – их зовут Амба и Тишка жили на территории «Стройавтосервиса» в течение двух лет, и только сейчас за них взялась городская власть.

Фирма расположилась в промзоне на околице Киева. Старший сторож фирмы «Стройавтосервис» и в то же время ее юрист, майор запаса Леонид Комаров утверждает, что тигров конфисковали люди из неизвестной ему структуры, которые назвали себя «общественным порядком». Они также сказали, что осуществляют изъятие тигров «по приказу Ирэны Кильчицкой».

Господин Комаров рассказал корреспонденту УНИАН, что когда за тиграми приехали «общественный порядок» и милиция, он отказался впустить их на территорию фирмы, потому что «у них не было соответствующего постановления на изъятие приватного имущества». Тогда милиционеры выбили двери на КПП, а затем несколько часов спецтехникой выламывали ворота в вольер, в котором находились представители кошачих.

Старший сторож «Стройавтосервиса», по его словам знал, что гости хотят забрать кошек, об этом ему еще на прошлой неделе сообщил директор Зоопарка Алексей Толстоухов.

– Мне Толстоухов позвонил и сказал: «Что-то делайте, потому что есть приказ от Ирэны Кильчицкой забрать тигров». Но я не знаю теперь, как я должен был расценить эти слова – как предупреждение? Когда тигры были маленькими, мы пробовали отдать их в зоопарк, но там отказались, мол, нет для них надлежащих условий.

Сам Алексей Толстоухов отказывается от комментариев. Секретарша сказала, что ситуацию вокруг тигров ее шеф не комментирует.

В «Стройавтосервисе» тигры жилы в роскошном вольере, имели бассейн для летних купаний, за ними должным образом присматривали, делали необходимые прививки.

– Вы не представляете себе, что такое делать прививку двухлетней тигрице, – говорит сторож. – Тишка свой зад сам подставлял, а она беснуется – точь-в-точь как женщина: мол, сделай так, чтобы мне было хорошо и не трогай меня. Когда их забрали, то наши ребята плакали, слезы просто катились... Мы же до сих пор не знали, что это редкая разновидность тигра.

Сейчас в вольере пусто, он разбит, а в кормушке валяются огромные куски недоеденного мяса.

Никто не знает, как Тишка и Амба попали на территорию Украины. Леонид Комаров говорит, что котят вроде бы принес какой-то мужчина и сказал, что отбывает за границу, поэтому, мол, пусть они возьмут их на содержание. Скажу откровенно, меня такое объяснение не убедило. Однако в «Стройавтосервисе», по словам сторожа, в этом ничего странного не видят: у них, мол, есть целый зверинец, где живут козы, немецкие овчарки, до недавнего времени жил медведь, которого тоже кто-то был принес. То почему бы человеку не принести сюда и тигров?

Как писали СМИ, владельцем тигров себя называет журналист Владимир Бойко, и гендиректор «Стройавтосервиса» Оксана Жданович это подтверждает.

– Когда к нам привозят какое-то новое животное, – говорит госпожа Жданович, – за ним закрепляется определенное лицо. Он и считается владельцем, однако не имеет права на самодеятельность. В данном случае это был Владимир Бойко... Хотя можно сказать, что реальными владельцами тигров являются совладельцы «Стройавтосервиса» Оксана Жданович, Сергей Симовоник, Елена Турчин, Николай Колесников, Юлия Мирончук.

Работники фирмы обеспокоены судьбой кошек и не могут понять, зачем их забрали таким странным способом, а не решили все в судебном порядке.

Ирэна Кильчицкая заявляла, что прокуратура будет устанавливать владельцев, проводить следствие. Однако Оксана Жданович утверждает, что к ним никто ни за какими объяснениями не обращался. Госпожа Жданович не скрывала слез. По ее мнению, тигры могут не выжить, потому что зоопарк не сможет обеспечить им надлежащих условий. Кильчицкая утверждала, что тигров удерживали на территории жилого массива, однако, по словам Жданович, это не отвечает действительности. И в самом деле, я не заметила ни одного жилого дома на территории военной части, где фирма арендует свои площади.

Я обратилась за объяснением к ирэне Кильчицкой. По ее просьбе привожу ее объяснение дословно:

– Под контролем частных лиц хищники не могут содержаться, – сказала заместительница председателя горадминистрации Киева. – Что придет в голову хищнику, никто не знает. Если тигр окажется на улице, то он будет нападать на все, что движется: на зайца, кошку, собаку, человека, – не суть важно на кого, потому что он - хищник. Вопрос даже не в «Красной книге», или «зеленой», или в «желтой», не в том, что на зверей нет документов. Вот вы у себя на балконе можете атомную станцию держать? Хотели ли вы бы, чтобы рядом с вашим домом был расположен частный вольер с хищниками? Вы же не будете знать, кто их контролирует. Например, пьяный сторож может их выпустить... Тот журналист, который называет себя владельцем тигров, – лгун, он не такой прекрасный журналист, каким хочет себя показать, он работает за деньги на определенную политическую силу. Эти тигры принадлежат высокопоставленному чиновнику, и этот журналист специально подставился как их владелец. Судя по виду Бойко, он может быть владельцем только двух серых мышей, а не тигров...

Госпожа Кильчицкая просила не смягчать ее высказывания о журналисте Бойко. Более того, обещала на следующий день назвать настоящего владельца полосатых кошек.

Владимир Бойко в разговоре с корреспондентом УНИАН ответил на эти обвинения Ирэны Кильчицкой таким образом (их мы тоже не будем смягчать):

– Я показал бы все документы на право собственности, но кому их показать? Ирэне Кильчицкий я могу показать только то, чем гордятся мужчины. Судя по виду госпожи Кильчицкой, она не может быть заместителем городского головы, поскольку люди, с подобным видом, торгуют тряпками на Троещинском рынке. Хочу сообщить Кильчицкой, что вопросы собственности решаются в судебном порядке. Если Кильчицкая считает, что я незаконно владею тиграми, то она должна была бы обратиться с иском в суд. Она лично отдавала приказы захватить тигров, хотя сотрудники зоопарка предупреждали, что тигров невозможно там удерживать даже месяц, потому что их ничем кормить. Я не могу добиться встречи с прокурором города Евгением Блаживским – он отказывается со мной встречаться. Мне оставили телефоны, по которым я должен звонить, но два дня там никто не берет трубку.

Господин Бойко говорит, что со следующей недели его сторона будет прибегать к акциям протеста возле прокуратуры Киева, чтобы получить простое объяснение: что произошло 12 февраля по улице Бориспольской, 27.

– Для того, чтобы выяснить, – говорит журналист, – что же в действительности случилось, нужно возбудить уголовное дело по факту ограбления и выяснить, кто отдавал приказы, кто несет ответственность и с чем было связано проникновение на территорию предприятия, выламывание ворот и разрушение частного здания.

Я также связалась с экспертом – Владимиром Борейко, который является директором Киевского эколого-культурного центра, чтобы услышать его мысль по поводу этой ситуации:

– Этот мужчина, который заявляет, что является владельцем тигров, удерживал их незаконно. У него не было разрешений ни на ввоз животных в Украину, ни на их содержание. Потому, конечно, тигров нужно было изъять. Но дело в том, что это сделали незаконно. Разрешение на конфискацию имущества может дать только суд. Я Кильчицкой через посредников говорил, что так делать нельзя, нужно делать по закону. Директора зоопарка вынудили взять этих тигров, потому что он подчиненный Кильчицкой, и ему больше ничего не оставалось.

Сейчас звери в плохом состоянии – после всех препаратов, которые им вводили для усыпления. Амурские тигры – это очень редкие животные, в печати их почему-то называют уссурийскими, хотя правильно – амурские. В мире их осталось приблизительно 300–320 особей: в Приморском крае России и несколько тигров – в Корее и Китае.

Господин Борейко говорит, что цена одного тигра – 1 млн. долларов, но больше всего ценится не сам тигр, а его шкура. По его словам, владелец должен иметь, с одной стороны, разрешение страны, которая экспортирует этого животного, а, с другой – разрешение украинского министерства охраны природы на содержание этого животного.

Оксана Климончук