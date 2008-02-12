Посреди жилого массива Киева нашли двух уссурийских тигров

Двух уссурийских тигров обнаружили государственные инспекторы Управления ветеринарной медицины в г. Киеве и прокуратура столицы на территории воинской части №227 Дарницкого района Киева (ул. Бориспольская, 27), которую арендует общество «Стройавтосервис».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

По ее словам, неизвестным является происхождение животных, а также то, с какой целью они содержатся на территории воинской части.

«Сейчас неизвестно, кто присматривает и контролирует этих животных. Во-первых, это хищные животные, во-вторых, они внесены в Красную книгу. Недопустимо их содержание посреди жилого квартала в таких условиях», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она отметила, что владелец тигров и их клиническое состояние установлены не были, а условия содержания животных не могут гарантировать безопасность окружающим.

Сейчас на ул. Бориспольской, 27 находятся специалисты Управления ветеринарной медицины г. Киева и Киевского зоопарка, а также представители милиции, Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, "скорой помощи".

В то же время в ЦГЗ ГУ МЧС в г. Киеве УНИАН сообщили, что прямой информации по поводу тигров у них нет и что за помощью никто не обращался – иначе службы МЧС выехали бы на место.

По данным КГГА, Киевский зоопарк готов принять тигров на период карантина до дальнейшего определения их судьбы.

"Уссурийские тигры, которые выявлены посреди жилого массива столицы, будут перевезены в Киевский зоопарк на период временного карантина до дальнейшего определения их судьбы”, - сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она отметила, что прокуратура Киева должна провести расследование и выяснить, каким образом животные попали в город без надлежащих документов и разрешений, проверить, нет ли других случаев несанкционированного содержания хищных животных, опасных для жизни киевлян, на территории столицы, и убедиться, нет ли пострадавших в результате пребывания тигров посреди жилого квартала.