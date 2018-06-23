Олег Скрипка собирается побороть культурную оккупацию партизанскими методами

Олег Скрипка собирается побороть культурную оккупацию партизанскими методами

12:08, 12 февраля 2008
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“Дворец “Украина” нужно освятить, чтобы оттуда изгнать киркоровщину, бесовщину”... 19 февраля – официальная дата начала борьбы УПА с немецкими оккупантами... Скрипка объявил о новом фестивале...

Олег СкрипкаВ Музее истории города Киева лидер группы ВВ, общественный деятель, основатель этнофетиваля «Країна мрій» Олег Скрипка объявил об учреждении фестиваля украинской героической песни «Молода гвардія». Фестиваль состоится 19 февраля 2008 года в Международном культурном центре искусств (бывшем Октябрьском дворце).

Одним из главных событий фестиваля будет презентация пластинки «Українська героїчна пісня», которая будет состоять из 15 композиций в исполнении украиноязычных групп и исполнителей. На пластинке записаны голоса, в частности, Марички Бурмаки, Тараса Чубая, группы «Тартак», «Вопли Видоплясова», группе «Мандры».

Несколько месяцев назад Олег Скрипка презентовал промо-диск «Українська героїчна пісня», в который входило только пять песен.

Промо-диск завоевал незаурядный успех, которого не ожидал и сам Скрипка, поэтому и решил пойти дальше – создать фестиваль. Правда, будет ли иметь «Молода гвардія» надлежащий успех для последующего продолжения организатор прогнозировать не берется. Скрипка говорил, что обращался в Секретариат Президента за помощью, но ему дали негативный ответ.

Относительно успеха такого рода фестиваля правильно сказал Фома, лидер «Мандры».

– Здесь как на партизанской войне – бросишь гранату, а затем смотришь на результат.

Когда-то в Октябрьском дворце был застенок КГБ, ему в этом году исполняется 50 лет, поэтому журналисты поинтересовались, почему именно это помещение избрали для фестиваля.

– У нас была дилемма, где проводить «Молодую Гвардию», – говорит Скрипка, – кто-то предлагал провести мероприятие во дворце «Украина». Там не было кагебистского застенка, но там сейчас находится “культурный застенок”, и в действительности там очень плохая аура. Этот зал нужно освятить, чтобы всю киркоровщину, бесовщину выгнать оттуда. Пока еще там нереально выступать. Когда-то в Октябрьском дворце был Институт благородных девиц, это нам как раз подходит.

На фестивале сначала будут исполняться героико-лирические песни, а после будет военный балл. Дресс-код не регламентируется, можно приходить в обычных вечерних платьях и, как сказал Скрипка, не обязательно от “Дольче и Габбана”

Журналисты попросили объяснить организатора, почему фестиваль назвали «Молода гвардія».

– потому что “Молодая гвардия” боролась против оккупации... Сейчас мы находимся в культурной оккупации. Страна якобы свободна, но свободно говорить о нашей истории мы еще не можем, не можем свободно петь наши украинские песни. Это такой символ – мы выходим из культурной оккупации, творчески боремся и победим.

– Имеет ли этот фестиваль какое-то отношение к 23 февраля  – Дню советской армии?

– В 43-ом году наша украинская армия УПА официально объявила войну немецким оккупантам. И как раз на эту дату  – 19 февраля – приходится официальная дата начала борьбы УПА с немецкими оккупантами. В царской армии украинские полки составляли 1/3. То же самое в советской армии – не менее 1/3 составляли украинцы. Не говоря о том, что из 20 млн. советских людей, которые, как считается, погибли во Второй мировой войне, 15 млн. – украинцы. Следовательно, победа во Второй мировой войне, во-первых – это наша победа, а затем – победа Москвы, потому что их погибло меньше. Мой дед тоже воевал, Рейхстаг брал... На фестивале будут песни разных периодов. Но мы не хотим политической заангажированности, просто нужно знать, что происходило в действительности. Например, мы все знаем российские военные песни советского периода, но было много прекрасных украинских...

Маричка Бурмака будет единственной женщиной-участницей фестиваля. Чтобы получить себе место среди исполнителей Маричка даже прошла испытание.

– Избирая песню для диска, я хотела выбрать такую, которую не все знают и остановилась на песне «Гей на горі, на Маківці». Эта песня прошла очень серьезное испытание концертами. Я ее спела в городе Пупянске Харьковской области. Это – открытое самоубийство спеть эту песню за 30 километров от российской границы. Но представьте себе, что со мной вместе пели люди, которые раньше ее никогда не слышали. Вот это и есть цель – чтобы знали, чтобы слышали, чтобы ребята защищали родину с украинской песней на устах.

Скрипка, кроме того, что выступил организатором «Молодой гвардии», выступил в роли ее режиссера.

– Моя режиссура заключалась в тщательном подборе артистов. Мне кто-то говорил, не будем ли мы пиариться таким образом. Я вам скажу, что здесь пиариться не на чем. Это не тот случай, это не Оранжевая революция.

На фестиваль можно попасть приобретя билет. Там есть демократические места, говорит Скрипка, и более дорогие...

Оксана Климончук

 

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