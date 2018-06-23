Олег Скрипка собирается побороть культурную оккупацию партизанскими методами

В Музее истории города Киева лидер группы ВВ, общественный деятель, основатель этнофетиваля «Країна мрій» Олег Скрипка объявил об учреждении фестиваля украинской героической песни «Молода гвардія». Фестиваль состоится 19 февраля 2008 года в Международном культурном центре искусств (бывшем Октябрьском дворце).

Одним из главных событий фестиваля будет презентация пластинки «Українська героїчна пісня», которая будет состоять из 15 композиций в исполнении украиноязычных групп и исполнителей. На пластинке записаны голоса, в частности, Марички Бурмаки, Тараса Чубая, группы «Тартак», «Вопли Видоплясова», группе «Мандры».

Несколько месяцев назад Олег Скрипка презентовал промо-диск «Українська героїчна пісня», в который входило только пять песен.

Промо-диск завоевал незаурядный успех, которого не ожидал и сам Скрипка, поэтому и решил пойти дальше – создать фестиваль. Правда, будет ли иметь «Молода гвардія» надлежащий успех для последующего продолжения организатор прогнозировать не берется. Скрипка говорил, что обращался в Секретариат Президента за помощью, но ему дали негативный ответ.

Относительно успеха такого рода фестиваля правильно сказал Фома, лидер «Мандры».

– Здесь как на партизанской войне – бросишь гранату, а затем смотришь на результат.

Когда-то в Октябрьском дворце был застенок КГБ, ему в этом году исполняется 50 лет, поэтому журналисты поинтересовались, почему именно это помещение избрали для фестиваля.

– У нас была дилемма, где проводить «Молодую Гвардию», – говорит Скрипка, – кто-то предлагал провести мероприятие во дворце «Украина». Там не было кагебистского застенка, но там сейчас находится “культурный застенок”, и в действительности там очень плохая аура. Этот зал нужно освятить, чтобы всю киркоровщину, бесовщину выгнать оттуда. Пока еще там нереально выступать. Когда-то в Октябрьском дворце был Институт благородных девиц, это нам как раз подходит.

На фестивале сначала будут исполняться героико-лирические песни, а после будет военный балл. Дресс-код не регламентируется, можно приходить в обычных вечерних платьях и, как сказал Скрипка, не обязательно от “Дольче и Габбана”

Журналисты попросили объяснить организатора, почему фестиваль назвали «Молода гвардія».

– потому что “Молодая гвардия” боролась против оккупации... Сейчас мы находимся в культурной оккупации. Страна якобы свободна, но свободно говорить о нашей истории мы еще не можем, не можем свободно петь наши украинские песни. Это такой символ – мы выходим из культурной оккупации, творчески боремся и победим.

– Имеет ли этот фестиваль какое-то отношение к 23 февраля – Дню советской армии?

– В 43-ом году наша украинская армия УПА официально объявила войну немецким оккупантам. И как раз на эту дату – 19 февраля – приходится официальная дата начала борьбы УПА с немецкими оккупантами. В царской армии украинские полки составляли 1/3. То же самое в советской армии – не менее 1/3 составляли украинцы. Не говоря о том, что из 20 млн. советских людей, которые, как считается, погибли во Второй мировой войне, 15 млн. – украинцы. Следовательно, победа во Второй мировой войне, во-первых – это наша победа, а затем – победа Москвы, потому что их погибло меньше. Мой дед тоже воевал, Рейхстаг брал... На фестивале будут песни разных периодов. Но мы не хотим политической заангажированности, просто нужно знать, что происходило в действительности. Например, мы все знаем российские военные песни советского периода, но было много прекрасных украинских...

Маричка Бурмака будет единственной женщиной-участницей фестиваля. Чтобы получить себе место среди исполнителей Маричка даже прошла испытание.

– Избирая песню для диска, я хотела выбрать такую, которую не все знают и остановилась на песне «Гей на горі, на Маківці». Эта песня прошла очень серьезное испытание концертами. Я ее спела в городе Пупянске Харьковской области. Это – открытое самоубийство спеть эту песню за 30 километров от российской границы. Но представьте себе, что со мной вместе пели люди, которые раньше ее никогда не слышали. Вот это и есть цель – чтобы знали, чтобы слышали, чтобы ребята защищали родину с украинской песней на устах.

Скрипка, кроме того, что выступил организатором «Молодой гвардии», выступил в роли ее режиссера.

– Моя режиссура заключалась в тщательном подборе артистов. Мне кто-то говорил, не будем ли мы пиариться таким образом. Я вам скажу, что здесь пиариться не на чем. Это не тот случай, это не Оранжевая революция.

На фестиваль можно попасть приобретя билет. Там есть демократические места, говорит Скрипка, и более дорогие...

Оксана Климончук