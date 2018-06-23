С Томенко сняли шапку, а Зинченко признал себя казаком

Тусовки бывают гламурными и гламурно-деловыми, говорил один знаток украинской светской жизни. К гламурным тусовкам он относит сборище “более-менее известных людей, где можно себя показать и на других посмотреть”. Ко второй категории тусовок – собрания, где присутствуют люди, которые “что-то решают”.

Фестиваль “Етнозима. Гетьманські гостини”, что прошел в последние выходные, тяжело было четко отнести к первому или второму типу.

С одной стороны, судя по автопарку, на котором прибыли гости (всего понемногу – от “Лексусов” к “Лендкрузеров”), – вроде как больше, чем гламурная. Кроме того, если посмотреть на статус гостей – несколько депутатов разных уровней, министерских чиновников, советников Президента – вроде может потянуть на категорию гламурно-деловых.

Но в то же время как-то не создавалось впечатления, что большинство гостей прибыли “решать вопросы”. Атмосфера немного другая.

Автором и изобретателем этой серии тусовок, а другими словами, этнофестивалей, в свое время стал политик Николай Томенко. Началось все летом в 2006 году с акции “Этнолето” на родине Гоголя, на Полтавщине. Потом была “Этноосень” в Качанивке на Черниговщине, “Этнозима” на Буковине. Потом – “Этновесна” на родине Леси Украинки, на Волыни, и наконец – “Этнолето” в дендропарке “Софиевка”.

На всех этих собраниях были гости, которые успели оставить в украинской культуре не только “гламурный” след, а значительно больше. Скажем, Дмитрий Гнатюк или Нина Матвиенко. На фоне таких имен как-то понемногу и другие стремятся выглядеть лучше, не только “решать”.

В этом году “Этнозиму” посвятили Богдану Хмельницкому. Недавно Президент подписал указ о праздновании в этом году 360-й годовщины начала национально-освободительного движения под предводительством славного гетмана Богдана Хмельницкого. А именно на том месте, где состоялся легендарный въезд Хмельницкого в Киев, теперь построен специализированный комплекс “крепость Гетман”.

Следовательно, есть повод, есть место, – будет праздник.

На входе возле крепости гостей встречали казаки и казачки, угощали глинтвейном и традиционным казацким напитком хреновухой.

“Прошлой зимой на этнофестиваль мы с Томенко приехали больные, и нам посоветовали выпить хреновухи. Мы попробовали, и на утро все были здоровые”, – рассказал о целебных свойствах напитка депутат Киеврады Александр Бригинец.

Потом Томенко посвятили в казаки. Сначала поставили, дали в руки по сабле, повесили на те сабли по шапке, после чего один из казаков умело кнутом с расстояния метра с три посбивал те шапки. Потом натянули политику шапку на голову, завязали глаза, так же завязали глаза казаку....

Вышло, как и предполагалось: по Томенко казак не бил, но шапка слетела. Томенко дали выпить рюмку (мол, прошел испытание)...

Позже политик сознался, что пока еще не совсем готов быть казаком. “Я мучался сегодня, когда проходил всевозможные казацкие процедуры”, – поделился своими впечатлениями. “Боевой гопак – здесь еще я могу как-то себя защитить. По спиртному тоже минимально могу. А вот конный спорт я еще слабо освоил. Нужно потренироваться”. Томенко уверен, что нужно быть казаком в душе, а не по паспорту или по членству.

А вот Александр Зинченко (сегодня – советник Президента) считает себя настоящим казаком: “У меня есть древо своей семьи, и считается, что мой род идет от выдающегося украинского атамана Слобожанщины Ивана Сирко”, – доказывает свою причастность к славному казацкому роду политик и добавляет: “Я лично считаю себя человеком, который исповедует казацкие ценности, понимает казацкую культуру, много читал об украинских традициях”. Зинченко видит в казачестве носитель гармонии между прошлым и будущим, потому с удовольствием принимает участие во всевозможных мероприятиях, связанных с популяризацией казацкой истории и традиций.

Шоу продолжалось уже внутри крепости, где под сопровождение казацких танцев с элементами боевого гопака гостей угощали казацкими кушаньями.

“Я для себя много открыл казацкой еды”, – рассказывает Бригинец. – “Как-то на Черкащине меня пригласили на кулеш, и дают кашу с рыбой. Я удивился. А затем мне сказали, что казаки традиционно питались кашей с рыбой, ведь жили на Днепре”.

Теперь политик знает толк в казацкой кухне и считает ее одной из мощнейших в Европе. “Что стоит один наш борщ!” – заявляет депутат. Потом Александр рассказал о большой ошибке украинцев, которые считают шашлык кавказской едой. Он заверил, что мясо на огне – традиционная казацкая еда, только вот название ее, к сожалению, не сохранилось.

Ведущей шоу была одна из основательниц фестиваля и постоянная его участница певица Анжелика Рудницкая.

Правда, с подбором артистов вышло немного эклектически. Молодая певица Юлия Рай (“Дважды в одну реку не войдешь”) как-то не очень вписывалась в концепцию “Зимы” – ни репертуаром (много чего, но “холодного” мало), ни нарядом (много прозрачности, немного ткани). Но своим драйвом, ретивостью, энергетикой с большой долей сексуальности (в конечном итоге, не евнухами же были казаки, ценили симпатичных девушек) понемногу компенсировала ту “невписанность” в концепцию.

Одно слово, невзирая на фактическое отсутствие зимы в гидрометеорологическом смысле, “Этнозима” в Киеве таки имела место.

...Персонал комплекса прибрал за конями, “кобзари” зачехлили гитары, Юлия Рай надела светский наряд и стала сама скромность. Те же, кого не удовлетворила степень “гламурности”, пошел искать другие тусовки.

Анна Ященко