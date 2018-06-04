Как помочь украинской армии: маленькие люди и их большие дела

Аннексия Крыма Российской Федерацией и конфликт на востоке Украины заставил украинцев сконцентрировать свои усилия на помощи внутренним мигрантам и армии. УНИАН уже писал, как за несколько месяцев проведения АТО, в стране появилось немало крупных и не очень волонтерских групп, которые в больших масштабах оказывают необходимую помощь: от закупки обмундирования для бойцов АТО до тепловизоров, от приобретения тонн лекарств и автомобилей «скорой помощи» для пострадавших до организации сносного быта вынужденным переселенцам во всех регионах страны.

Вместе с тем, помощь таких волонтерских движений состоит из маленьких вкладов каждого отдельно взятого, простого, украинца. И каждая «капля» наполняет «океан». Кто-то может отмахнуться от проблемы и успокоить себя тем, что, я, мол, ничего не решаю и не могу ни на что повлиять. А кто-то, задаваясь вопросом – что лично я могу сделать, чем помочь – воплощает в жизнь оригинальные идеи, конвертируя свою креативность в конкретные дела.

Фото на память

К примеру, студентки Ольга Штец и Дарья Гринчак, как и большинство их ровесников, в принципе, не могут позволить себе существенных трат. Но желание помогать заставляет их искать возможности и зарабатывать не для себя, а для армии. Так как обе студентки умеют и любят фотографировать, а ранее у них уже был опыт проведения акций «Фотографирую за книгу» и «Фотографирую за сладости», девушки решили сделать новый проект – «Фотографирую за помощь бойцам в зоне АТО»

Суть кампании состоит в том, что все желающие могут заказать себе фотосессию, а деньги за фото передаются волонтерам. «Я просто увидела, что моя одногрупница Стелла собирает деньги для ребят из зоны АТО. У нее друг в одном из батальонов, который сообщает, к примеру, список необходимых лекарств, а она их покупает и отправляет… Так как у меня самой нет возможности каждый день переводить какую-то сумму, я решила, что могу помогать за счет денег других людей, но принося им радость. Ко мне подключилась моя коллега Даша Гринчак. И акцию запустили» - рассказывает о своей идее Ольга Штец.

Подписчики девушек в социальных сетях помогают распространять информацию о проекте, а студентки ищут надежных волонтеров, чтобы через них передать деньги армии. «Сейчас мы пытаемся наладить связь с волонтером, через которого будем работать», - рассказала Ольга.

Помочь армии можно не только организовав фотосессию, но и продав свои фотоработы. Для этого фотографы Юлия Кочетова и Алексей Фурман решили организовать аукцион и вырученные средства передать волонтерской группе «Народный тыл» Романа Синицына . «Фишка аукциона в том, что ты получаешь память о своем добром поступке. Фотография – это не мифический чек или счет, на которые ты перечислил деньги, так сказать, сделал свой вклад и об этом забыл. Фотография, особенно, с Майдана, - это уже память о сделанном», - рассказала Юлия.

В результате, благодаря инициативе «Благотворительный аукцион ко Дню журналиста», фотографы сумели собрать 18 тысяч гривен. И останавливаться на этом не собираются. К примеру, Юлия, совместно с неформальными студенческими организациями, готовят благотворительный Венский бал, который, предположительно, состоится осенью текущего года. Средства, собранные участниками бала, пойдут на нужды армии.

Продать все: от раритетных книг до автографов

Интернет-аукцион «Свій за свого», организованный аспирантом Эдуардом Андрющенко, также пополняет счета «Народного тыла». Этим летом Эдуард планировал посвятить себя работе над диссертацией, но война, развязанная Россией на востоке Украины, иначе расставила его приоритеты. Первым лотом, который аспирант вынес на аукцион на собственной странице в соцсети, стала раритетная книга Михаила Грушевского из собственной библиотеки Эдуарда, изданная еще при жизни автора в 1916 году, «Історія України-Русі». Стартовая цена редкого издания была 200 гривен, а выручить за нее удалось более 4 тысяч.

Такой результат и вдохновил активиста на создание масштабного интернет-аукциона. «Идея лежала на поверхности. Сейчас я не один этим занимаюсь – координировать, выставлять лоты, налаживать связь продавец-покупатель, отправлять посылки – все это отнимает много времени», – рассказывает Эдуард.

Ежедневно на странице аукциона в Facebook выставляется, в среднем, пять лотов. В большинство своем, это уникальные вещи: картины, работы хенд-мейд, украшения, детали интерьера. К примеру, украинская писательница и певица Ирэна Карпа предоставила свое платье, в котором снималась в клипе. Эдуард рассказывает, что с этим лотом пришлось какое-то время «помучиться», так как из-за миниатюрного размера девушки, этот товар долго не мог найти своего покупателя.

«Иногда бывают неожиданные для нас ситуации. Так, нам на продажу выставили серебряное украшение в виде украинского герба - Тризуба. Со стартовой цены в 250 гривен, за него, в итоге, отдали 2500 грн. Ювелиры, предоставившие этот лот, поняли, что на эту миниатюрную вещь есть спрос и предоставили еще несколько аналогичных работ. Вот, третий такой кулон продали за 6,5 тысяч гривен», - вспоминает Эдуард.

По его словам, самой масштабной покупной, на сегодняшний день, можно назвать 60 томов Большой Советской энциклопедии, которую на днях передали в Киеве новому владельцу.

В целом, на сегодняшний день, уже продано около 170 лотов и люди продолжают предлагать свои работы. Все средства, вырученные от продажи, переходят к волонтерам из «Народного тыла».

Аналогичный аукцион «БандеРоль» делает ставку на лоты от известных украинцев с их автографами, а также выносит на продажу интересные уроки и мастер-классы. Среди «продавцов» этого интернет-проекта – украинские издатели и писатели братья Капрановы, музыканты Александр Положинский и Юрий Журавель, один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и другие. Все средства, собранные этой инициативой, направляются в помощь раненым в АТО бойцам украинской армии.

В аукционах принимают участие как отдельные люди, увлекающиеся созданием хенд-мейд продукции, так и компании, развивающие это направление. Кроме того, владельцы малого бизнеса помогают армии и самостоятельно.

Так, организация «Kalinka-Malinka Workshop» 85% от продаж своей продукции отправляет в помощь солдатам, остальной заработок покрывает расходы на материалы и выплату налогов.

Владелицы интернет-магазина Алина Титова и Татьяна Смайлик считают, что их вклад в волонтерство довольно скромен. Но даже такая работа – капля в общем океане, подтверждающая, что красота все-таки спасет мир. «Сколько мы заработали за прошлый месяц, не скажу, комерческая тайна, - говорит Алина, - но, по-секрету: в наши кошельки не попало ничего».

«Гаражная распродажа», флеш-моб и котики спешат на помощь

Еще одна инициатива от активистов – «гаражная распродажа» - еще в начале лета вышла за рамки Сети. Первыми к помощи украинским военным «барахолку» приобщили в Днепропетровске. В городе состоялось уже две акции «Garage Sale» и обе оказались успешны. Так, в июне, в результате проведения акции, было собрано около 7 тысяч гривен, в июле – более 15 тысяч гривен. Каждый раз половина из вырученных средств направляется на нужды раненых в АТО. А следующую распродажу организаторы готовятся провести в День Независимости – 24 августа.

Вдохновленная результатами «гаражных распродаж» Днепропетровска, аналогичную акцию организовала и львовянка Ирина Матвиив. Сначала девушка собрала ненужные вещи у своих друзей, потом анонсировала событие в социальных сетях, и жители Львова живо откликнулись на призыв. «Мы смогли собрать более 5 тысяч гривен и передали их волонтерской организации «Помощь Армии Украины». Благодаря нашей помощи волонтеры приобрели прибор ночного видения, который в ближайшее время будет передан нашим десантникам из 80-й Львовской бригады», - рассказала Ирина.

Следующая «барахолка» состоится во Львове в конце августа. «Теперь в группе даже спрашивают, можно ли прийти, продать котят», - делится впечатлениями об акции девушка.

К слову, «за своих» во Львове готовы «подписаться» почти все. К примеру, радио «Львівська хвиля» на днях огласила флеш-моб «Подари жизнь солдату». «В ближайшие две недели в зону АТО отправят болем 400 парней львовской 80-й високомобильной бригады… Очень хотим обеспечить их хоты бы правильними бронежилетами. Мы подумали – наша аудитория состоит из сотен тисяч людей. Если хотя бы 5 тысяч человек спросились по 280 гривен, мы могли бы собрать почти 1,5 млн гривен. Что такое для нас 280 гривен? Где-то хорошо посидеть «на кофе». А солдаты поехали бы на восток защищенными», - отмечают организаторы флеш-моба.

А что касается котят, которые не стали предметом «гаражной распродажи», они все равно могут помочь украинской армии. Доказано расплодником Lito-Svit*UA и активисткой Ульяной Масловой, ставшими инициаторами акции «Купи кота – помоги АТО».

«Идея выставлять на продажу котиков не могла не прийти мне в голову, ведь у меня дома – 16 котов», - смеется Ульяна.

По ее словам, первые два котенка породы Мейн-кун были проданы за 6600 гривен, что позволило организовать доставку самых необходимых бытовых вещей для 24-й механизированной бригады и обеспечить полевому госпиталю партию жгутов. Успех так вдохновил любителей котиков, что этот аукцион с каждым днем набирает обороты.

Купить свидание за помощь АТО

Если кто-то для помощи украинским военным продает котиков, то некоторые креативщики готовы идти еще дальше и предлагают купить… свидание. Так, группа в Facebook «Купи встречу – помоги закарпатским военным» собрала уже 172 участника аукциона. Причем, встречи с собой на этой странице продают и покупают не только жители Закарпатья.

Эту идею подхватили и студенты университета им. Т. Шевченко, организовав «Благотворительный аукцион свиданий». На странице акции порой разыгрываются нешуточные баталии за право выпить кофе и поболтать на разные темы с девушкой/парнем.

Организаторы этих инициатив обещают, что после завершения акций в начале осени и после оплаты, все средства будут направлены в помощь бойцам АТО. «Люди из нашего университета есть в батальонах «Айдар», «Шахтерск» и «Донбасс». По окончанию аукциона мы уточним у них поточные нужны и оперативно их погасим – закупим необходимое, или переведем деньги», - рассказала одна из соорганизаторов аукциона киевлян Анна Бурдиляк.

В любом случае, все средства будут потрачены на снаряжение и медикаменты для частей, в которых служат студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники университета, а также для обеспечения их всем необходимым в госпиталях. «Даже маленькая помощь сейчас кому-то очень нужна», - считают активисты.

Александра Жаркова