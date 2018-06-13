Воины добра

Зимой, в самые трудные дни Майдана, киевляне сплошным потоком несли в сердце столицы еду, одежду, лекарства, везли шины, палатки, буржуйки и дрова, дежурили в импровизированных медпунктах, заваривали чай, делали бутерброды в полевых кухнях, кололи брусчатку, чистили снег, убирали с главной площади Киева мусор... Когда появились первые раненые, неравнодушные украинцы предлагали помощь отовсюду: кто-то вывозил подальше от титушек и пособников режима Януковича в правоохранительных органах, кто-то находил нужную клинику, кто-то организовывал транспортировку, кто-то собирал средства на операцию, кто-то тащил в больницу еду и лекарства, постельное белье и средства гигиены. Пропавших «без вести» - искали всем миром. Заложников – всем миром вызволяли. С первыми убитыми начался поиск родных и счета помощи уже для них.

С началом оккупации Крыма Российской Федерацией, эти «навыки» пригодились еще раз. Небезразличные украинцы снова искали и вызволяли заложников, кормили украинских военных в заблокированных «зелеными человечками» частях на территории автономии, а после – вывозили солдат, офицеров и их семьи на материк, организовывали поселение, старались обеспечить всем необходимым.

Когда же российские наемники появились в Донецкой и Луганской областях, а голая и босая, в буквальном смысле, украинская армия, встала на защиту территории страны от террористов, вирус волонтерства окончательно захватил Украину. Украинцы в очень короткие сроки научились разбираться в группах войск и классах защиты бронежилетов, визуально отличать БРМ от БМП, классифицировать качество кевларовых касок по стране производителя, находить и покупать для украинских военных тепловизоры, рации, приборы ночного видения, прицелы и прочую амуницию.

А, кроме этого, фурами везти в зону АТО «мелочь»: еду, воду, сигареты, белье, носки, форменную одежду и обувь, баллистические очки, тактические ремни, разгрузки, лекарства, бандажи и много другого. В результате, пока деньги, поступившие на счета ведомства от смс и звонков на короткий номер 565, только начинают осваиваться, а НАТО лишь планирует создавать фонд помощи Украине, самые обычные люди объединяются в маленькие и большие группы, организовывают свои фонды и уже частично заменяют департамент тылового обеспечения МО.

С миру по нитке…

В большинстве своем, этим занимаются не какие-то «специальные» организации, а самые обычные люди. Например, инициатива «Поддержи армию Украины», организованная еще в марте для помощи военным из Крыма, после эвакуации украинских солдат и их семей с полуострова на материк, переключилась на проблемы Востока страны. Получая информацию о необходимой помощи «из первых рук» (от родственников военнослужащих или самих военных), на своих страницах в социальных сетях волонтеры сумели собрать более миллиона гривен.

Кроме того, эта волонтерская группа, в рамках работы общественной организации «Патриот», планирует реализовать программу реабилитации и отдыха воинов, участвующих в АТО. В конце июня первая группа военнослужащих с семьями уже побывали на Ивано-Франковщине. «Начало этой программе положено, первые военные вернулись с заслуженного отдыха… Вернулся блеск в глазах мужественных воинов и их жен», - сообщила на странице группы координатор Анна Майборода и добавила, что волонтеры приглашают все регионы Украины поучаствовать в организации программы «Отдых и реабилитация воинов АТО».

В свою очередь, ее «коллега» по инициативе «Поддержи армию Украины» Анна Сандалова на минувших выходных организовала в одной из строительных торговых сетей в Киеве акцию по сбору для солдат «насущных мелочей, которых всегда не хватает». В результате, за три дня работы, посетители супермаркетов обеспечили военнослужащих «мелочами» (от батареек и влажных салфеток до очков и дождевиков) на общую сумму около 20 тысяч гривен. «У нас спакована огромная передача», - поделилась радостью координатор.

Кроме того, 27 июня ВО «Патриот» и инициатива «Поддержи армию Украины», совместно с Министерством обороны, создали Центр координации оперативной помощи армии и открыли горячую линию помощи (киевский номер телефона (044) 206-48-08 работает почти круглосуточно). «Вопросы, которые решаются с помощью Центра, касаются обеспечения военных бронежилетами, техникой, едой, водой, а также предоставления психологической, правовой и медицинской помощи военнослужащим и членам их семей», - рассказала Анна Сандалова.

К слову, как помочь украинской армии, можно узнать не только по телефону «горячей линии», но и на специально созданном сайте - http://armyhelp.com.ua/. Павел Кащук и Игорь Федирко создали его для координации действий волонтеров или тех, кто желает влиться в волонтерскую семью. «Все давно поняли, что забота о нашей армии – наша забота. Сегодня желающих помочь – тысячи, но в этой сфере творится хаос. Где покупать, что покупать, кому везти, что нужно? Даже волонтерские группы почему-то скрывают источники своих закупок. В итоге, часто люди, отправляющие на войну своих близких, не могут найти нужную экипировку, а люди, горящие желанием хоть чем-то помочь, теряются в догадках, что они могут сделать», - объяснил необходимость создания такого сайта Павел Кащук.

В результате, всего за несколько дней, сайт наполнился перечнем магазинов и поставщиков, способных обеспечивать волонтеров необходимой для армии амуницией, требованиями к приборам ночного видения, тепловизорам и другой технике, необходимой военным, появились списки групп целевой помощи конкретным бригадам и частям, защищающим Украину в зоне АТО, а также отдельных волонтеров. Это позволяет «самостоятельным помощникам», не состоящим в крупных волонтерских группах, оперативнее сделать мелкую закупку и доставить ее «адресату».

Крылья Феникса: «Мы покруче Госдепа»

Одной из самых больших волонтерских групп, адрес которой есть и на сайте Аrmyhelp, является Фонд помощи стране Крылья Феникса.

Главный идеолог этого волонтерского движения – предприниматель Юрий Бирюков – сумел объединить вокруг себя несколько десятков человек, каждый из которых отвечает за свое направление помощи. Так, одни занимаются поставками продуктов питания и хозтоваров, другие организовывают работу по пошиву и продаже бронежилетов, третьи – наполняют аптечки, четвертые – ведут бухгалтерию и регулярно выкладывают отчеты о тратах в открытом доступе в Сети.

За время работы, у Крыльев появились постоянные «подшефные» - 79-я Николаевская десантная бригада, 25-я Днепропетровская десантная бригада, 10-я Сакская бригада морской авиации, 26-я Бердичевская арлиллерийская бригада, спецназ и особые отряды...

И помощь Фонда трудно переоценить. «Правительство США выделяет нашей армии 2000 бронежилетов. Группа Крыльев Феникса организовала поставку около 3000. Правительство США выделило 1500 тактических аптечек. Мы собираем 3000… По всем признакам – мы покруче Госдепа. Народ Украины – вот главный союзник армии. Вдумайтесь в это», - пишет на своей странице в Facebook Юрий.

Впрочем, работа Крыльев – не только на передовой. В тылу реализовываются не менее полезные «проекты». Так, за два месяца, волонтерское движение сумело построить штаб для 10-й Сакской бригады морской авиации. По словам координатора Крыльев, Нелли Стельмах, решение о начале помощи было принято 17 апреля, техническое задание разработали за несколько дней. «Вечером 21 апреля был объявлен тендер, получено 14-ть заявок. 24 апреля было принято решение о выборе изготовителя, 26 – подписан контракт и началась работа… За два месяца, за 476 тысяч гривен народных денег, со всем необходимым – фундаментом, блок-модулями, санитарным оборудованием, водоснабжением и водоотводом, электричеством и линией его подачи, с кондиционерами и внешним освещением здания», - отмечает волонтер.

Не менее масштабным проектом помощи Крыльев стал «народный самолет»: команда волонтеров, с помощью специалистов самой военной части, ГП «Антонов» и АО «Мотор сич», занялась восстановлением до летной годности самолета АН-26 из 15-й транспортной бригады ВСУ в Борисполе. По словам координатора Крыльев Анны Прокопенко, на сегодняшний день технические работы почти закончены. В целом же, ремонт «Везунчика» обойдется в 200 тысяч гривен. И сомнений в том, что эти средства будут собраны, у волонтеров нет: даже мелкие суммы в 10 и 50 гривен ежечасно поступают на счет АН-26 со всей Украины.

Волонтеры «поневоле»

Отзывчивость украинцев отмечают и в другой волонтерской группе – Армия SOS. На сегодняшний день, активистам движения удалось собрать уже несколько миллионов гривен помощи (половину средств на счета группы перечисляют крупные компании и предприниматели). Их первыми «подшефными» стали бойцы Национальной гвардии – после того, как вступившие в нее майдановцы отправились на полигон, волонтеры всячески помогали им едой, водой и формой. А, после начала активной фазы АТО, волонтеры проводят регулярные рейды с «посылками» для бойцов из тыла на фронт.

О потребностях военных узнают из первых рук. Так, активист Армия SOS Юрий Касьянов постоянно объезжает блокпосты в «горячих точках» и составляет список необходимого (средства индивидуальной защиты, палатки, спальные мешки и т.д.), после этого через социальные сети находят средства и закрывают заявки. Зачастую, необходимые продукты или воду, волонтеры покупают на месте, а более сложные заказы, вроде генераторов или каких-то запчастей для техники, доставляют из Киева.

Еще одна волонтерская группа - «Вернись живым» - занимается помощью 95-й и 80-й аэромобильным бригадам и, попутно, другим частям в зоне АТО. По словам организатора группы Виталия Дейнеги, заниматься обеспечением армии заставляет неравнодушие и попытка что-то изменить своими силами: «пока я сидел у телевизора, только портил настроение и терял самоуважение. Сейчас – отличный сон и настрой, я в деле, будет о чем рассказать детям». А выбор «подшефных» был связан с тем, что они – одни из самых боеспособных частей украинской армии, которые находятся в самых горячих местах АТО (Славянск, гора Карачун, аэропорт Луганска).

Начиная с 11 мая, волонтеры сумели собрать для них почти 1 млн 300 тысяч гривен. «На эти средства мы покупаем тепловизоры, очки ночного видения, кровоостанавливающие препараты и прочие вещи, - сообщают координаторы проекта в социальных сетях и на собственном сайте (http://www.savelife.in.ua). – Все оборудование передается военным с оформлением акта приемки, чтобы после войны оно за кем-то числилось, и его не украли. У нас открытая бухгалтерия. Каждая зашедшая и потраченная гривна учитывается».

Нечто подобное делает и Волонтерская сотня. Активисты сконцентрировали свои усилия на помощи раненым, организовывая и сопровождая для них лечение в Украине, отправку в зарубежные клиники, курс реабилитации. Волонтерская сотня, сотрудничая с украинскими диаспорами и различными благотворительными фондами, занимается не только снабжением Национальной гвардии и Самообороны, а и помощью переселенцам из Крыма и с Востока страны. Кроме того, под опекой активистов находятся дети раненых и Небесной Сотни. Для них волонтеры стараются организовать отдых и помочь с получением образования.

Подопечными бывшего сотника 14-й сотни Майдана, предпринимателя Андрея Хоманчука, больше известного как Хлеборез, стали ребята из его сотни, вступившие в Нацгвардию одними из первых. Помимо закупки, стирки и штопки тонн б/у формы, пошива легких «берцев», наколенников, перчаток и многого другого для нужд украинских военных, с каждой покупки в его интернет-магазине «Каптерка» часть средств идет на нужны Национальной гвардии. А, помимо этого, Хлеборез активно «сотрудничает» и с другими волонтерскими группами в оказании помощи другим частям украинской армии, расположенным на Востоке.

«Каждая семья может взять на обеспечение одного бойца, это не накладно»

В целом, благотворительность, в большинстве своем, строится на доверии. Особенно, среди маленьких, земляческих групп, которые организовываются спонтанно, если кто-то из близких отправляется служить в зону АТО. Так, к примеру, помогать батальону «Сумы» начал сумчанин Сергей Бордюг: «Мне позвонили односельчане, где я закончил школу, с просьбой помочь и найти пять бронежилетов… Защищать нас на Восток поехали наши дети». Но одной лишь экипировкой «своих» его помощь не закончилась. Теперь сумчанин регулярно собирает «посылки» на Восток с едой, водой и бытовыми мелочами, необходимыми ежедневно.

Похожая история произошла и с Русланой Величко, отчим которой из Ровенской области отправился на Донбасс добровольцем. «После выборов (президентских) мне позвонил отчим и сказал, что послезавтра уже едет на полигон… Дома его постоянно коробило, когда в новостях говорили о смертях молодых парней в зоне АТО, поэтому удерживать его не смог бы никто», - рассказала она.

Уже с полигона отчим сообщил Руслане, что у добровольцев нет снаряжения. Так девушке пришлось разбираться в тонкостях армейской амуниции, искать поставщиков, собирать деньги и покупать все необходимое. «Сначала я начала спрашивать у тех, кто уже занимался обеспечением армии, о бронежилетах и остальном, что еще необходимо. Мне очень повезло, в какой-то момент у меня появился в этом вопросе «партнер», с которым мы договорились: 15 наших земляков мы обеспечим вместе», - делится она впечатлениями.

До отправки в зону АТО – оставалось мало времени, поэтому находить и покупать амуницию приходилось очень быстро. «Первыми были бронежилеты, потом – кевларовые каски. Днем «пробивала» нужные контакты, делала заказы, ночью забирала, совершенно выбилась из рабочего графика... Но, когда мы все это завозили добровольцам, и я видела ребят, которые вот-вот поедут на передовую, начинала еще быстрее искать и доставать необходимое», - отмечает Руслана.

Но, когда «свои» были полностью укомплектованы и отправились в зону АТО, волонтерство не закончилось: появились другие земляки-добровольцы, в социальных сетях с просьбой о помощи начали обращаться люди из других регионов Украины. «Мой номер телефона пошел по рукам и сейчас я снова пробиваю, договариваюсь, достаю… Сегодня вот ожидаю каски. А дней десять назад, один парень написал мне в соцсети, что сам не может найти и забрать бронежилет, потому что ему еще необходимо искать деньги и получить увольнительную. Я поняла, что ему для себя нужно, прикинула, что у меня остались сбережения на отпуск, их и потратила на бронежилет, разгрузку, тактические очки для него», - рассказала Руслана.

После этого у девушки возникла идея поддержки «личного защитника»: «Каждая украинская семья может «взять» себе одного бойца и обеспечить его. Это не очень накладно. Просто сейчас люди стали меньше сбрасываться на счета волонтеров, потому что, по сути, не чувствуют войны. А, когда в зоне АТО есть кто-то «свой», мотивация совсем другая».

Впрочем, бойцов украинской армии также необходимо поддерживать не только обмундированием, но и психологически. Лучший способ – отправить в зону АТО письмо, кипу детских рисунков или сладости. К примеру, письма благодарности украинским военным активисты начали собирать еще в марте. Анастасия Береза

Anna Lu

Екатерина Иванова

и другие неравнодушные барышни только за первые два дня после создания такой инициативы получили больше 800 писем. Электронный адрес, на который можно написать, действует и сейчас: ukrainearmy2014@gmail.com. После получения сообщения на него, письма распечатываются, расфасовываются в веселые цветные конвертики и, вместе с амуницией (эти же волонтерки, помимо писем, со всего мира заказывают по почте военное оборудование и снаряжение для солдат) и прочими приятными для бойцов «посылками», отправляются на Восток.

Обратная сторона медали

Наибольшей проблемой волонтеров, пытающихся обеспечить украинских военных самым необходимым для сохранения жизней – бронежилетами и касками – является таможня. С одной стороны, забюрократизированная украинская, с другой – польская, которая пытается хоть как-то «перестраховаться». Так, 28 июня польскую таможню не пересек груз с амуницией для украинских солдат на сумму более 1,5 млн гривен. В результате, волонтеры и родственники тех, кто сейчас находится на Востоке, устроили на пропускном пункте пикет. «Ведь не оружие же мы везем, - возмущались люди. – Это – защита для наших детей».

В свою очередь, поляки отмечают, что, пока у них на руках нет соответствующего обращения от украинского правительства или Министерства обороны, процедура покупки и провоза бронежилетов из стран ЕС в Украину будет «полулегальной». Собственно, на сегодняшний день, она такова: не всегда бесплатно, договариваясь с таможней, волонтеры ввозят в Украину обмундирование, буквально, на себе. Бронежилеты и каски (по одному комплекту на человека) проносят якобы для личного использования. И так – по несколько раз. Благо, таможенники, по обе стороны границы, пока закрывают глаза на это нарушение.

Впрочем, даже когда «посылки» волонтеров переданы в часть, не всегда ее командир может быть чист на руку. Так передачи «терялись» в армии не один раз. Поэтому, наученные горьким опытом, теперь большинство волонтерских групп, передают для бойцов все необходимое, закрепляя это документально. Мол, АТО закончится, а техника и обмундирование останутся закрепленными за той или иной бригадой, по документам. И ни один нерадивый чиновник не сможет на них посягнуть.

Кроме таких крупных неприятностей, «воинам света» в своей волонтерской работе приходится сталкиваться и с более мелкими, но очень горькими инцидентами. К примеру, банальным воровством. Так, на минувших выходных, пока группа волонтеров, пришедшая на помощь Андрею Хлеборезу, паковала очередную «посылку» в зону АТО, в его магазине, расположенном тут же, вынесли кассу, весь дневной выторг. Но сам активист не унывает: «Что такое моя касса, в сравнении с проблемами других».

Другая сторона

Правда, с воровством, в большей степени, сталкиваются волонтеры, находящиеся по другую сторону баррикад – те, кто делает попытки помогать террористам («ополченцам», как волонтеры ДНР и ЛНР их называют). Мало того, что деньги, которые собирают и жертвуют украинским преступникам сердобольные россияне, зачастую, вовсе не доходят до волонтерских групп, теряясь в карманах российских чиновников, так достигшие адресатов на контролируемой сепаратистами территории средства воруют и на месте. Те самые «ополченцы» не гнушаются красть у своих же «коллег» - например, недавно один из активистов ДНР вынес кассу организации. Теперь бывшие соратники ищут его, чтобы… расстрелять. Во всяком случае, такое заявление прозвучало от руководства самопровозглашенной республики. Но, если в этом случае у сепаратистов хотя бы есть подозреваемый в краже, то куда пропала казна группы одного из руководителей боевиков ДНР – «Абвера» - террористы гадают до сих пор.

…Помогать – просто. Эта фраза, пожалуй, могла бы стать девизом всех волонтерских движений Украины. Независимо от того, в чем именно состоит эта помощь и для кого организовывается. Мол, что случилось с бюджетными деньгами – разберемся позже. Сегодня важнее – сохранить как можно больше жизней тех, кто защищает страну на передовой. Пока государство расписывается в собственной несостоятельности, военных в зоне АТО одевают, обувают и экипируют простые граждане. Так силами волонтеров постепенно создаются дублирующие системы многих ведомств. Глядишь, еще немного, и люстрация будет проведена сама собой.

Татьяна Урбанская

Кто помогает украинской армии – наиболее известные волонтеры

Группы:

«Крылья Феникса»

Армия SOS

EuroArmyMaidan

Фонд поддержки армии

Волонтерская сотня

«Вернись живым»

Одиночки:

Павел Кащук

Константин Островский

Игорь Федирко

Георгий Тука

Татьяна Пашко

Андрей Хлеборез