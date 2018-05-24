Ющенко по пунктам объяснил Тимошенко, что хочет видеть в бюджете

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО направить ему до 14 февраля проект изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», а доработанный вариант (с учетом предложений по результатам анализа в Секретариате Президента) - за два дня до заседания Кабинета Министров, на котором будет рассмотрен отмеченный законопроект.

Как сообщает пресс-служба Президента, в письме к премьер-министру относительно изменений в бюджет В.ЮЩЕНКО отмечает, что положения закона о госбюджете-2008 нуждаются во внесении существенных изменений принимая во внимание сжатость сроков его подготовки Кабмином и необходимость при этом учета в бюджете влияния увеличения цены на природный газ (сверх прогнозируемого уровня), подготовки необходимых изменений в налоговом, земельном законодательстве, законы социального направления.

Президент просит правительство во время работы над изменениями в государственный бюджет на 2008 год обратить внимание на необходимость учета таких вопросов:

1. Осуществление переоценки по итогам 2007 года и января 2008 года прогнозных макропараметров развития экономики на 2008 год. Никаких сомнений в полном учете доходов в государственном бюджете не должно быть.

2. Решение проблем, связанных с несвоевременным возмещением налога на добавленную стоимость из бюджета.

Во-первых, отмечает В.ЮЩЕНКО, требует пересмотра выделенный бюджетный ресурс на возмещение налога. По проведенным расчетам, погашение уже накопленных просроченных сумм и осуществление своевременного текущего возмещения налога требует его увеличения приблизительно на 2 млрд. гривен.

Во-вторых, говорится в письме, необходимо устранить законодательные пробелы, которые позволяют вымывать бюджетные средства за счет НДС, в соответствии с решением СНБОУ, введенного в действие указом Президента Украины от 28 декабря 2006 года №1154. Это могло бы стать серьезным фактором увеличения поступлений налога в бюджет.

3. Обеспечение балансирования финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины» или за счет увеличения финансирования из бюджета, или изменения правил внутреннего газового рынка. В бюджете фактически не урегулирован вопрос экономической сбалансированности компании; лишь формально, а не по сути решается вопрос финансового оздоровления компании. Поэтому первоочередное значение приобретает предусмотрение в бюджете, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2008 года, дополнительно по меньшей мере 5 млрд. гривен для покрытия убытков НАК «Нафтогаз Украины» от реализации природного газа в первом полугодии 2006 года по заниженным тарифам, а также от реализации газа предприятиям теплокоммунэнерго в IV квартале 2007 года и в 2008 году, отмечает Президент.

4. Обеспечение потребности в дополнительном финансировании оборонной сферы. Безотлагательного решения требуют вопросы финансового и материально-технического обеспечения развития Вооруженных Сил Украины, в частности, повышение их боеспособности, обеспечение перехода к комплектованию ВСУ по контракту до конца 2010 года, оснащение модернизируемыми и новейшими образцами вооружения, в том числе высокоточного, обеспечение социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, которые определены законодательством. Для этого в госбюджете на этот год необходимо предусмотреть дополнительно 11,5 млрд. грн., в том числе:

– на обеспечение боеспособности ВСУ. По проведенным расчетам, бюджетный ресурс должен быть увеличен не менее чем на 5,3 млрд. гривен. В первую очередь это касается Объединенных сил быстрого реагирования. При этом необходимо учитывать потребность в полноценном оборонном заказе предприятиям национального оборонно-промышленного комплекса для переоснащения войск современными образцами оружия и техники на сумму не менее 2,5 млрд. грн. В полном объеме должна быть учтена потребность в средствах на строительство военного корабля класса «корвет», ремонт и модернизацию авиатехники, морской авиации, зенитно-ракетных комплексов С-300, самолетов Миг-29, Су-25, перевооружение Сухопутных войск новейшей бронетанковой техникой, разработку и производство многофункционального ракетного комплекса, а также на создание современной автоматизированной системы управления Вооруженными Силами Украины;

– на решение вопроса создания надлежащих социальных условий для военнослужащих. Финансовых ресурсов, предусмотренных в госбюджете-2008 для обеспечения социальных гарантий, которые государство уже определило для военнослужащих, явно недостаточно, замечает Президент. Он считает, что в этом году необходимо увеличить финансирование ВСУ по этому направлению хотя бы на 6,2 млрд. грн., что позволит разработать и принять целостный комплекс мер на общегосударственном уровне по повышению и усовершенствованию структуры денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем.

Также, по мнению В.ЮЩЕНКО, необходимо изменить подходы к финансированию утилизации боеприпасов. Сегодня оно предусмотрено из трех разных бюджетных программ: ответственными за это определены Минобороны, Минпромполитики и Национальное космическое агентство. Как считает Президент, целесообразно передать полномочия по осуществлению соответствующих функций вместе с финансированием Министерству промышленной политики и определить его как орган государственной власти, который должен непосредственно заниматься отмеченными вопросами, что позволит сконцентрировать бюджетные, организационные, трудовые ресурсы и усилить ответственность за проведение определенных мер.

5. Целесообразность увеличения на 3518 млн. грн. объема обязательств Государственной службы автомобильных дорог Украины, по которым правительство может предоставлять государственные гарантии, для обеспечения реальной потребности в кредитных средствах на 2008 год на продолжение работ на объектах, начатых в 2006-2007 годах.

Это позволит завершить комплекс ремонтно-строительных работ и ввести в эксплуатацию свыше 500 км дорог государственного значения по направлениям международных транспортных коридоров, маршрутов, задействованных к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также обеспечить выполнение противооползневых мероприятий в Крыму.

Кроме того, отмечает В.ЮЩЕНКО, закон необходимо дополнить положениям относительно разрешения Укравтодору привлекать кредитные ресурсы в пределах предусмотренного объема предоставления государственных гарантий по его обязательствам, поскольку, в соответствии с пунктом 3 статьи 21 Бюджетного кодекса, Укравтодор как бюджетная организация будет иметь право привлекать кредит лишь в случае, если это предусмотрено в законе о Госбюджете.

6. Предусмотреть уже в этом году в госбюджете расходов в сумме 500 млн. грн. для проведения эксперимента по строительству доступного жилья в отдельных регионах Украины, что позволит центральным и местным органам исполнительной власти, местного самоуправления и строительным компаниям обрести необходимый опыт такого строительства и эффективно использовать его при реализации положений Указа Президента Украины от 8 ноября 2007 года №1077 «О мерах по строительству доступного жилья в Украине и улучшения обеспечения граждан жильем».

7. Обеспечение достаточного финансирования мер по распространению телерадиопрограмм, сделанных для государственных потребностей, с соответствующим покрытием территории Украины государственным телерадиовещанием с целью содействия утверждению информационной самодостаточности государства, реализации гарантированного конституционного права граждан на свободу слова и получение информации, прежде всего украинских общенациональных радио- и телепередач. Для этого в бюджете необходимо предусмотреть дополнительные средства в объеме 116,5 млн. грн. по бюджетной программе «трансляция телерадиопрограмм, произведенных для государственных потребностей».

Кроме того, Президент просит обратить внимание на проблему распространения программ украинского телерадиовещания в отдельных регионах, прежде всего пограничных, в том числе Одесской, Николаевской, Сумской, Закарпатской областях, в Крыму.

Существует неотложная необходимость технического переоснащения действующих передаточных центров Концерна РРТ, амортизационная изношенность которых составляет 65%. В связи с этим Президент считает целесообразным предусмотреть в госбюджете дополнительно 40,6 млн. грн. для филиалов Концерна РРТ в Симферополе, Одессе, Николаеве, Ужгороде и Сумах на передаточные средства и радиорелейные станции.

8. Необходимость законодательно установить норму относительно критериев отнесения земельных участков к таким, которые могут продаваться на неконкурентных принципах, поскольку неединичны случаи, когда земельные участки должны реализовываться вне аукционов (объекты социального назначения, строительство доступного и социального жилья и тому подобное).

9. Целесообразность дополнения перечня субъектов хозяйствования, которым разрешено в этом году получать в аренду государственное и коммунальное имущество не на конкурсных принципах, субъектами предпринимательской деятельности, которые реализуют продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. При этом критерии отнесения субъектов хозяйствования к этой категории должны быть установлены решением правительства.

11. Распределение в соответствующих приложениях к госбюджету Украины на 2008 год всех централизованных расходов на осуществление мер в регионах и субвенций. В первую очередь это касается субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на теплоэнергию, услуги по водоснабжению и водоотводы, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления, и на меры по оплате гражданами электрической и тепловой энергии, природного газа, твердого топлива, услуг водоснабжения и водоотвода, квартирной платы в счет частичной компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, объем которых составляет по 2 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что реформирование межбюджетных отношений является действительно сложной задачей. «Все мои встречи с председателями местных администраций, представителями органов местного самоуправления свидетельствуют об актуальности отмеченного вопроса. Предлагаю уже в текущем году предпринять первый шаг к кардинальному решению этой проблемы – передать в местные бюджеты расходы на 10 млрд. грн. и одновременно часть доходов, которые сегодня поступают в государственный бюджет. Это может быть часть налога на прибыль, плата за использование природных ресурсов, плата за отдельные лицензии», говорится в письме Президента.