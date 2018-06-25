Не Крымом единым: два украинских моря

УНИАН уже рассказывал о летнем отдыхе в Закарпатье, а также Николаевской и Одесской областях. Но не менее привлекательными для туристов в нынешнем сезоне могут стать Херсонская и Запорожская области.

Железный порт ищет свою нишу

Крупнейшие туристические центры Херсонской области – Железный порт и Скадовск – могут похвастаться протяженными песчаными пляжами, ласковым Черным морем и большим количеством баз отдыха. Впрочем, в нынешнем сезоне здесь пока ощущается недостаток туристов, поэтому пансионаты и отели даже объявили акцию: в течение июня стоимость проживания – 60 грн с человека в сутки. Причем проживание это – во вполне приличных условиях, с удобствами в номерах, бассейнами, ресторанами и кафе, в которых можно заказать комплексное питание.

Основное развлечение в Железном порту – море и ночные дискотеки. На пляже даже оборудованы несколько напоминающих настоящий аквапарк водных горок. Несколько ночных клубов предоставляют достаточно разнообразную танцевальную программу. Диджеи работают качественно, звук хороший, охрана бдительно следит за порядком.

Правда заметно, что местный бизнес привык к совершенно непритязательному туристу и не очень ориентируется в том, как обслуживать более «избалованных» гостей. Так, если вы устали от шума дискотеки и предпочитаете под звуки прибоя выпить чашку чая, то найти подходящее место будет не просто. Владельцы кафе недоуменно пожимаю плечами: «Травяной чай? Шоколадное мороженное с топингом? У нас только холодное пиво и коньяк». Впрочем, в одном из таких заведений расторопный официант сбегал в соседний ночной магазин, купил там мороженное, выложил его в креманки и смог порадовать придирчивых отдыхающих (травяного чая, правда, на ночной набережной раздобыть не удалось).

Скадовская экзотика

Скадовск производит впечатление более цивилизованного курорта. Здесь даже есть настоящий дельфинарий, очень приличный аквапарк и большой парк развлечений в местном парке культуры и отдыха. Порадует отдыхающих и замечательный местный аттракцион: поездка на остров Джарылгач. Это – заповедная территория, на которой нет никаких следов цивилизации, за исключением небольшого пляжика. Добраться на остров можно на большом «коммунальном» катере, который отправляется по расписанию, или на частном катере, который отправляется по заказу или по загрузке. Стоимость проезда – 80 грн в оба конца, время в пути – около 15-20 минут.

При этом совсем уж «диким» отдых на острове назвать нельзя. Здесь есть лежаки, зонтики, кафе и даже несколько бунгало, которые сдают за 200 грн в сутки. В кафе можно заказать рыбные блюда, которые готовят из свежей рыбы – ранним утром местные рыбаки специально привозят на остров свой улов. Рыба разная – скат, окунь, пеленгас, есть креветки. Отдыхающие Скадовска, которые не склонны экономить, утверждают, что Джарылгач – прекрасное дополнение к качественному гостиничному номеру в приличном городском отеле. Стоимость такого номера, к слову, 160-200 грн в сутки.

Азовское море теплее

Альтернативой Крыма для любителей отдыхать на море готовы послужить и курорты Запорожской области. Объективных причин для этого, действительно, немало: Азовское море, которое теплее Черного, развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, уникальные грязелечебницы, славившиеся еще в советские времена детские пансионаты.

Родина украинского казачества готова предоставить отдых практически на любой вкус: цены от эконом уровня (40-50 грн за сутки) до элиткласса (с собственными охраняемыми территориями, бассейнами, парками развлечений и т.д.).

В Бердянске и Кирилловке, прямо на берегу моря, располагаются два аквапарка. Хортица – колыбель украинского казачества – подойдет любителям истории. Здесь располагается уникальный комплекс Запорожская сечь, музеи, кафе и рестораны в казацком стиле, конный театр и древние святилища.

На территории области есть частные зоопарки, страусиные фермы и действующие как туробъекты этнические поселения. Существует и своя экзотика – промышленный туризм – экскурсии на промпредприятия Запорожья.

«В советские времена, когда в прибрежных населенных пунктах Запорожской области не было такого количества гостиниц и мини-гостиниц, в которые сейчас превратился практически весь частный сектор в непосредственной близости от моря, Бердянск за сезон посещало около миллиона отдыхающих. В последние годы эта цифра колеблется в районе 500 тысяч. Схожая ситуация и в других населенных пунктах на побережье. Так что все возможности для расселения существенно большего числа отдыхающих, чем принимала Запорожская область, в последние годы, есть», - уверен заместитель председателя Запорожской ОГА Петр Гончарук.

Проблемы «совковой» ментальности

Отдыхать на черноморском побережье Херсонской и азовском побережье Запорожской областей можно, и даже с комфортом. Но туристы, которые попадут туда впервые, должны сделать скидку, что 2014 год – первый год, когда эти курорты стали восприниматься и государством, и отдыхающими, иначе. Ведь до оккупации Крыма, в большинстве своем, «жемчужиной» пляжного отдыха был именно он. А Скадовск, Бердянск, Железный порт, хоть и принимали туристов, но, скорее, по остаточному принципу: тех, кто, по разным причинам, не доехал до Крыма или посчитал его дорогим.

Сегодня перед «альтернативными» курортами открылись перспективы развития. Они могут переманить те несколько миллионов туристов (в 2013 году Крым принял около 5,89 млн отдыхающих), которые не поедут на аннексированную Россией территорию. Тем более, инвесторы, готовые вкладывать в развитие местных курортов, имеются.

Впрочем, для того, чтобы южные области Украины смогли воспользоваться шансом, бизнес и власти должны избегать классических «крымских» ошибок – стихийных землеотводов, отсутствием комплексного развития инфраструктуры и пренебрежительным отношением к отдыхающим. Симптомы этих болезней на побережье Черного и Азовского морей пока выражены не ярко, но они есть.

Анна Левченко, Елена Николаева